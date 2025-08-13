Zjarret në Mal të Zi: Ndërpritet qarkullimi në kanionin e Platijes, pritet ndihmë nga Bosnja, Austria dhe Hungaria

Situata me zjarret në Mal të Zi mbetet e rënduar, sidomos në Podgoricë, u bë e ditur në një konferencë të jashtëzakonshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Dy helikopterë të Ushtrisë së Malit të Zi po shuajnë vatrat e zjarrit që rrezikojnë njerëzit dhe shtëpitë në territorin e Podgoricës, njoftoi më 13 gusht Ministria e Mbrojtjes. Në të njëjtën zonë po vepron edhe një helikopter nga Serbia.
Zjarre aktive janë raportuar edhe në katër qytete të tjera të vendit, kryesisht në pjesën qendrore dhe veriore. Ndërkohë, është ndërprerë qarkullimi në kanionin e Platijes – një nga rrugët që lidh kryeqytetin me veriun e Malit të Zi.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, avionët zjarrfikës “Canadair” nga Kroacia dhe Italia kanë shuar zjarre në bregdetin malazez, duke hedhur mbi 300 tonë ujë mbi zonat e përfshira nga flakët. Pas intervenimit, ata janë kthyer në vendet e tyre, siç ishte planifikuar, ndërsa rikthimi i tyre në Mal të Zi do të varet nga situata në terren.
Presidenti Jakov Milatoviq bëri të ditur se Kryesia e Bosnjë e Hercegovinës ka miratuar dërgimin e një helikopteri për ndihmë Malit të Zi. Po ashtu, pritet edhe një helikopter nga Hungaria dhe një ekip prej 50 deri në 60 persona nga Austria, sipas shefit të Drejtorisë për Situata të Jashtëzakonshme në Podgoricë, Vojin Vojinoviq.
Autoritetet thanë se po përdorin dronë për të monitoruar terrenin, për të lokalizuar vatrat dhe për të identifikuar shkaktarët e zjarreve.
Po ashtu, autoritetet e Podgoricës u kanë bërë thirrje pushuesve që të largohen nga lumenjtë Moraça, Zeta dhe Cijevna, në mënyrë që helikopterët të mund të marrin ujë për shuarjen e zjarreve.
Më 14 gusht, në Mal të Zi do të shënohet Ditë Zie në nderim të ushtarakut Dejan Bozhoviq, i cili humbi jetën më 12 gusht gjatë përmbysjes së cisternës me ujë për shuarjen e zjarreve pranë Podgoricës. Kolegu i tij mbeti i plagosur rëndë.
Qeveria e Malit të Zi ka bërë të ditur se do të sigurojë mjete për pajisje për shuarjen e zjarreve, ndërsa ka paralajmëruar hapjen e një llogarie të posaçme për donacione.