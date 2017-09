Trump: Irani punon me Korenë Veriore

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, thotë se prova iraniane e raketës së re balistike, tregon se marrëveshja madhore atomike është e diskutueshme dhe se Irani bashkëpunon me Korenë Veriore.

“Irani posa e ka testuar raketën balistike me kapacitet për të arritur në Izrael. Ata po ashtu, punojnë me Korenë Veriore. Nuk ka mbetur shumë nga marrëveshja që e kemi!” ka shkruar mbrëmë vonë në rrjetin Twitter presidenti Trump.

Irani e ka testuar raketën përkundër vërejtjeve nga Uashingtoni.

Transmetuesi shtetëror iranian, IRIB, ka dhënë pamje të lansimit të raketës, Khorramshahr, që së pari ishte zbuluar në paradën ushtarake të profilit të lartë para dy ditësh, me të cilën është shënuar lufta e viteve të 80-ta ndërmjet Iranit dhe Irakut.

“Kjo është raketa e tretë iraniane me rreze të veprimit prej 2 mijë kilometrash”, u tha në raportin e transmetuesit.

Televizioni shtetëror iranian nuk tha se kur ishte kryer testi, megjithëqë zyrtarët iranianë thanë para dy ditësh se ajo do të provohej “së shpejti”.

Gjatë paradës ushtarake, presidenti i Iranit, Hassan Rohani, tha se Teherani do ta vazhdoj programin e vet raketor dhe do t’i forcoj kapacitetet ushtarake iraniane, përkundër kërkesës së presidentit amerikan, Donald Trump, që Irani ta ndal zhvillimin e “raketave të rrezikshme”.

Në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 19 shtator, presidenti amerikan, Donald Trump, e ka akuzuar Iranin për mbështetje të terroristëve, ndërsa qeverinë iraniane e ka vlerësuar se është “diktaturë e korruptuar”.

Zoti Trump, po ashtu, ka kërkuar qëndrim më të ashpër kundër Iranit nga shtetet e tjera anëtare të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se “ne nuk mund ta lejojmë regjimin vrasës të vazhdojë me aktivitete destabilizuese, derisa prodhon raketa të rrezikshme”.

Duke iu referuar marrëveshjes atomike të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, në vitin 2015, Trump tha se Uashingtoni “nuk mund ta respektoj një marrëveshje, e cila shfrytëzohet si mbulesë për ndërtimin eventual të programit atomik”.

Në fjalimin e tij një ditë më vonë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti iranian, Hassan Rohani, u është përgjigjur komenteve të Trumpit, derisa fjalimin e presidentit amerikan e ka vlerësuar si “injorant, absurd dhe retorikë urrejtëse”.

Rohani tha se Irani nuk do të jetë pala e parë që do ta shkelte marrëveshjen atomike.

Nuk është e qartë nëse zoti Trump e ka marrë vendimin përfundimtar për të vazhduar të veproj në harmoni me marrëveshjen atomike me Teheranin, sipas së cilës Irani është pajtuar për t’i kufizuar aktivitetet e veta bërthamore, në këmbim për tërheqjen e sanksioneve ndërkombëtare.

Administrata e Trumpit dy herë ka certifikuar se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen, duke i respektuar obligimet e veta të parapara me këtë dokument.

Por, administrata amerikane, po ashtu, ka thënë se programi raketor iranian paraqet shkelje të frymës së marrëveshjes atomike.

Pritet që më 15 tetor, Uashingtoni do të shpall nëse konsideron se Irani ende po e respekton marrëveshjen.

Nënshkruesit e tjerë të kësaj marrëveshjeje janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania.

Uashingtoni ka imponuar sanksione të njëanshme kundër Iranit, duke thënë se testet e raketave balistike paraqesin shkelje të rezolutës së OKB-së, me të cilën mbështetet marrëveshja atomike dhe i bën thirrje Iranit që të mos ndërmerr aktivitete të ndërlidhura me raketa balistike, me kapacitet për të bartur armatim atomik.

Irani këmbëngul se programi i tij raketor nuk paraqet shkelje të rezolutës së OKB-së, pasi raketat nuk janë të parapara për bartje të armatimit atomik.

Përgatiti: Fatmir Bujupi