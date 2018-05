Bisedimet për emrin hyjnë në fazën finale

Bisedimet për çështjen e emrit kanë hyrë në fazën finale dhe në ditët në vijim pritet të shihet nëse do të ketë ose jo marrëveshje për mbylljen e kontestit më se 27 vjeçar.

Palët ende nuk kanë kumtuar detaje nga takimi i së shtunës në afërsi të Athinës mes ministrive të punëve të jashtme të dy vendeve i mbajtur me ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-së, Metju Nimic, por mediat greke kanë raportuar se marrëveshja thuajse është gati dhe se e njëjta mund të publikohet gjatë takimit të kryeministrat, Zoran Zaev dhe Aleksis Cipras në margjinat e samitit të BE-së, këtë javë në Sofje të Bullgarisë.

Sipas një pjesë të mediave greke, pala maqedonase thuhet të jetë pajtuar me zgjidhjen “erga omnes”, që nënkupton përdorimin e emrit të ri si brenda ashtu edhe jashtë vendit, por edhe ndryshimin e Kushtetutës, por të gjitha këto si tërësi të hynë në fuqi gradualisht apo së bashku me procesin e afrimit të anëtarësimit të Maqedonisë në institucionet euroatlantike.

Nga qeveria nuk kanë komentuar këto njoftime përveç prononcimeve tashmë të njohura se institucionet po punojnë dhe besojnë një arritjen e një “marrëveshjeje të dinjiteshme” mes dy palëve.

Por, njoftimet e mediave greke kanë alarmuar opozitën maqedonase e cila ka dalë me kërkesën për një takim urgjent të kreut shtetëror, në të cilin kryeministri dhe shefi i diplomacisë do të jepnin detaje mbi rrjedhën e bisedimeve. Nga VMRO DPMNE-ja thonë se kryeministri Zaev nuk mund të vendos në emër të shtetit ndërsa e kritikoi për heqje dorë nga pozicioni për mos ndryshimin e kushtetutës.

“Zoran Zaev edhe pse është kryeministër, ai nuk e ka monopolin që në emër të shtetit, qeverisë, opozitës dhe të faktorëve të tjerë të vendos për çështjet më të rëndësishme dhe marrëveshja eventuale të vendoset para aktit të kryer....Kryeministri Zaev dhe qeveria në vazhdimësi po demonstrojnë qëndrime të ndryshme në raport me bisedimet për emrin".

"Ata në fillim kishiBisedimet për emrin hyjnë në fazën finalen qëndrimin për mos ndryshimin e Kushtetutës dhe mbajtjen e detyrueshme të referendumit, por periudhën e fundit po shohim se si këto qëndrime po zbehen e madje nga to po largohen... Urgjentisht kërkojmë takim liderësh e në të cilin duhet të merr pjesë edhe kreu i shtetit dhe në të cilin kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme do t'i kumtonin detajet dhe orientimet mbi të cilat po zhvillohen bisedimet për emrin, që të informohet opinioni, por edhe partitë të mund të ndërtojnë qëndrimin e tyre lidhur me situatën e krijuar”, ka deklaruar Igor Janushev nga VMRO DPMNE-ja.

Ndërkohë, disa njohës të çështjeve ndërkombëtare besojnë se negociatat janë në fazën përfundimtare, por gjithashtu shprehin indinjatën nga qëndrimet e palës greke, të cilat sipas njohësit të çështjeve ndërkombëtare, Llazar Llazarov, janë nënçmuese.

“Personalisht mendoj se është e pakuptimtë dhe e palogjikshme ajo që pretendon pala greke. Ne, në interes të fqinjësisë së mirë bëmë shumë lëshime, ndryshuam emrin e aeroportit, të autostradës në drejtim të Greqisë, kemi dëshmuar se nuk kemi pretendime territoriale, por pala greke nuk ka ndërmarrë asgjë dhe gjitha bota habitet me sjelljen e saj".

"Dy palët duhet të bëjnë lëshime për arritjen e një zgjidhjeje të pranueshme e që ka të bëjë kryesisht me emrin e shtetit”, thotë Llazarov sipas të cilit është në interes të popujve të dy shteteve që të mbyllet ky problem shumëvjeçar pasi nga kjo dy vendet kanë vetëm se humbje e assesi ndonjë përfitim.

“Unë mendoj se jemi nga fundi i zgjidhjes pasi si ne ashtu edhe pala greke jemi të lodhur meqë kemi punë shumë më të rëndësishme të bëjmë, para se gjithë për të rinjtë, të parandalojmë shpërnguljen e tyre duke ofruar një perspektivë më të mirë për ta në vendet e tyre, pasi nëse kështu vazhdon do të bëhemi shtet i popullit të moshuar. Një shtet pa rini nuk ka ardhmëri. Kjo vlen edhe për palën greke”, thotë Llazr Llazarov, njohës i çështjeve ndërkombëtare.