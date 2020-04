Grenell paralajmëron heqjen e taksës dhe reciprocitetit

I dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell ka thënë se sapo të hiqen masat e tarifave dhe reciprocitetit “dialogu do të fillojë seriozisht”.

Sipas Grenellit heqja e këtyre masave mbase mund të ndodhë “këtë javë”.

“Kam folur me liderët në Serbi dhe Kosovë për ta bërë të qartë se ata duhet të fillojnë të krijojnë besim sot në përgatitje të tij dhe ata janë të përkushtuar për ta bërë këtë gjë”, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social, Twitter.

Reagimi i tij ka ardhur pasi presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka thënë se javën e ardhshme do të ndërmarrë të gjithë hapat kushtetutes për të mundësuar formimin e qeverisë së re “me legjitimitet të plotë nga parlamenti, që do të luftojë sëmundjen Covid-19 dhe do t’iu shërbejë qytetarëve”.

“Tarifat dhe reciprociteti duhen të hiqen në mënyrë që të forcohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për Kosovën”.

Marrëdhëniet e Kosovës dhe SHBA-në kanë qenë një prej arsyeve të inicimit të mocionit të mosbesimit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kundër Qeverisë tashmë në detyrë të Kosovës.

Presidenti Thaçi i ka kërkuar disa herë Lëvizjes Vetëvendosje emrin e mandatarit për formimin e qeverisë së re, mirëpo kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherësh kryetar i kësaj Lëvizjeje ka thënë se kjo çështje nuk është tani prioritet.

Përveç kësaj, ai ka kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të reja, pasi të kalojë pandemia me koronavirus.

Më 1 prill Kurti ka hequr tarifën 100 për qind ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës, derisa masën ndaj mallrave serbe e ka zëvendësuar me reciprocitet.

Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar vënien e të dyja masave ndaj mallrave serbe, duke thënë se ato dëmtojnë ekonominë e Kosovës.

Taksa 100 për qind ishte vënë nga qeveria e kaluar në nëntor të vitit 2018.

Që nga ajo kohë është pezulluar dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel.

Ky proces ka nisur më 2011.

Reagimi i komunitetit ndërkombëtar

Ndërkohë shefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, shefat e misioneve të BE-së, ambasadorët e Mbretërisë së Bashkuar, Zvicrës, Norvegjisë, shefi i EULEX-it dhe koordinatori për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, kanë bërë thirrje për lënien mënjanë të politikës në kohën e shpërthimit të koronavirusit në Kosovë.

Ata po ashtu u kanë bërë thirrje udhëheqësve politikë që të përmbahen nga politizimi i ndihmës së vlefshme dhe të nevojshme ndërkombëtare.

“Në krizën e paprecedentë shëndetësore të COVID-19, ju, populli i Kosovës, po tregoni qëndrueshmëri dhe përgjegjësi. Ndërkohë që të gjithë jemi të pritje të kthimit të planifikuar me kujdes në normalitet, sa më shpejt që të jetë e mundur, këmbëngulja juaj mbetet e domosdoshme për ta zvogëluar ndikimin e shpërthimit dhe për të parandaluar një krizë edhe më të rëndë”, është thënë mes tjerash në deklaratë.

Kosova, sikur shumica e vendeve në botë është duke u përballur me koronavirusin e ri, nga i cili janë infektuar 510 persona, derisa 12 pacientë kanë vdekur.

Më qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes Covid-19, që shkakton koronavirusi, të mërkurën në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja të qarkullimit të qytetarëve.

Bazuar në masat e vendosura nga Ministria në detyrë e Shëndetësisë, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre vetëm për 90 minuta në ditë, me qëllim furnizimi.

Orari i daljes është i organizuar në shtatë grupe, nga ora 07:00 deri në 22:30, dhe përcaktohet nga numri i parafundit personal në letërnjoftim.

Këto masa do të vlejnë deri më 4 maj, porse do të shqyrtohen në varësi të rezultateve, jo më vonë se data 30 prill.

Për më shumë lajme rreth koronavirusit vizitoni blogun e Radios Evropa e Lirë.