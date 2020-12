Formohet qeveria e re e Malit të Zi

Me votat e 41 deputetëve, nga gjithsej 81 në Parlamentin e Malit të Zi, u zgjodh Qeveria e re e kryesuar nga Zdravko Krivokapiq.



Qeveria e re malazeze është e para që prej tri dekadash është formuar pa Partinë Demokratike të Socialistëve (DPS) të Milo Gjukanoviqit, që u mund në zgjedhjet e 30 gushtit të këtij viti.



Në zgjedhjet e 3 gushtit, kryeministri i sapozgjedhur, si një person jopartiak, ishte bartësi i tri koalicioneve që fituan pushtetin, i cili përbëhet kryesisht nga Fronti Demokratik Pro-Serb.



Kryeministri i sapozgjedhur, Krivokapiq, njoftoi para betimit, se Qeveria e tij përgjatë mandatit prej katër vjetësh, do të përfaqësojë zbatimin e demokracisë së drejtpërdrejtë.



"Ne, të gjithë duhet të ndërtojmë një të ardhme më të mirë, që qytetarët të ndihen më mirë dhe që Mali i Zi të transformohet në çdo kuptim. Kjo qeveri do të jetë shërbyese vetëm e qytetarëve. Kjo është Qeveria e viktimave, sepse kjo është mënyra e vetme për të filluar më të mirën e përbashkët. Të gjithë ministrat janë gjithashtu viktima për të gjithë. Ne gjendemi në një situatë ku çdo ditë është e çmuar. Gjëja më e rëndësishme është që fitorja e 31 deputetëve u shpreh sot, dhe kjo është fitorja e njerëzve dhe qytetarëve. Përjetoni këtë si një masë të së ardhmes sonë të re, "tha Krivokapiq para votimit.

Qeveria e re do të ketë një nënkryetar dhe 12 ministra.



Dritan Abazoviq nga URA, u zgjodh i vetmi nënkryetar, kështu që, meqenëse Aleksa Beqiq, nga demokratët u zgjodh më parë kryetar i parlamentit, tre udhëheqësit e koalicionit fitues zunë pozicionet kryesore në vend. Sigurisht, duke mos llogaritur pozicionin e kreut të shtetit, i cili i mbetet udhëheqësit të DPS-së, Milo Gjukanoviq, mandati i të cilit zgjat deri në 2023.



Qeveria e re u mbështet nga deputetët e partisë nga lista "Për Ardhmërinë e Malit të Zi", e udhëhequr nga Fronti Demokratik, Mali i Zi Demokratik dhe Lëvizja Qytetare URA. Kundës qeverisë së re ishin partitë opozitare DPS, Socialdemokratët, Partia Social-Demokrate, dy parti kombëtare shqiptare dhe Partia Boshnjake.

Gjatë debatit përgjatë tri ditëve, kritika të shumta u bënë nga opozita ndaj programit dhe përbërjes së qeverisë së re dhe vetë kryeministrit, por edhe nga pjesa dominuese e shumicës parlamentare, e cila votoi pro-kabinetit të Krivokapiq.



Partitë e opozitës vlerësuan se Qeveria Krivokapiq është teokratike, e përbërë në Kishën Ortodokse Serbe (SOC), qe është monoteiste dhe mono-etnike, se nuk është qeveri e ekspertëve ose evropiane.

Megjithëse zgjedhja e tij u mbështet nga partitë e koalicionit fitues, kryesisht nga Fronti Demokratik, ata e kundërshtuan Krivkapiqin për mosndarjen e vendeve ministrore midis partive, sipas përqindjes së votave të fituara, duke besuar se ai me propozimin për t'i bërë ministrat persona relativisht të panjohur e pa përvojë politike, tradhëtoi votuesit.



Ministrat e rinj janë figura jopartiake.

Synimi i Krivokapiqit ishte të krijonte një qeveri të ekspertëve që do të përballej me problemet e akumuluara në Malin e Zi - duke e trajtuar gjendjen me COVID-19 dhe duke u përballur me pasojat e krizës ekonomike. Duke ulur numrin e ministrive në 12, kryeministri paralajmroi racionalizimin e administratës shtetërore.

Shumica e ministrave janë të rinj me arsimim të lartë, relativisht të panjohur për publikun e gjerë, të paktën gjysma e të cilëve janë afër Kishës Ortodokse Serbe.



Me sugjerim të Kishës Ortodokse Serbe, Krivokapiqi ishte në krye të listës "Për Ardhmërinë e Malit të Zi", e cila dominohet nga Fronti Demokratik Pro-Serb.



Me dy koalicionet e tjera civile të drejtuara nga Aleks Beqiqi i demokratëve dhe Dritan Abazoviç i Lëvizjes Qytetare URA (Veprimi i Bashkuar i Reformës), ata fituan një shumicë të ngushtë prej 41 nga 81 deputetët në parlamentin malazias në zgjedhjet e gushtit.



Me këtë, pas tri dekadash, ndryshoi Qeveria në Mal të Zi.