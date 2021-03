Italia bllokon dërgimin e vaksinave të AstraZenecas në Australi

Qeveria italiane ka bllokuar eksportin e vaksinës së AstraZenecas për në Australi.

Përmes këtij vendimi është bllokuar dërgimi i 250.000 dozave të vaksinës, që janë prodhuar nga fabrika e AstraZenecas që gjendet në Itali.

Italia është shteti i parë i Bashkimit Evropian, që po zbaton rregullat e reja të bllokut, duke ndaluar eksportet nga kompanitë që prodhojnë vaksina, e të cilat kanë dështuar që të përmbushin obligimet që kanë me BE-në.

Ky vendim i Qeverisë italiane, sipas mediave, është mbështetur edhe nga Komisioni Evropian.

AstraZeneca ka thënë se do të sigurojë vetëm 40 për qind të furnizimit me vaksina për vendet anëtare të BE-së, që do të distribuohen në tre muajt e parë të këtij viti. Kjo kompani britanike ka thënë se nuk do të arrijë të përmbushë obligimet që ka ndaj shteteve të bllokut evropian, për shkak të problemeve me prodhimin e vaksinave.

Në muajin janar, kryeministri i atëhershëm i Italisë, Giuseppe Conte kishte thënë se vonesat për furnizim me vaksina të AstraZenecas, por edhe të kompanisë Pfizer, janë “të papranueshme” dhe i kishte akuzuar këto kompani se kanë shkelur kontratat.

Pasardhësi i tij, Mario Draghi, që mori detyrën e kryeministrit gjatë këtij muaji, ka thënë se ka për prioritet përshpejtimin e fushatës së vaksinimit të popullatës kundër koronavirusit. Ai ka theksuar po ashtu se rregullat për furnizim duhet të zbatohen në mënyrë rigoroze.

BE-ja gjerësisht është kritikuar për ritmin e ngadaltë të fushatës së saj të vaksinimit.

Sipas skemës së BE-së për vaksinim, që u miratua qershorin e vitit të kaluar, blloku ka negociuar me kompanitë prodhuese të vaksinave në emër të shteteve anëtare, që të sigurohen dozat e mjaftueshme për vaklsnimin e popullatës.

Ende nuk ka asnjë reagim nga BE-ja apo AstraZeneca për vendimin e Italisë.

Australia nisi programin e vaksinimit gjatë javës së kaluar duke përdorur vaksinat e Pfizer/BioNTech. Ky shtet ka planifikuar që të nisë administrimin e vaksinave të AstraZenecas më 5 mars.