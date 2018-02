Athina i kërkon Shkupit të tregojë vendimin për emrin

Athina kërkon nga autoritetet në Shkup që publikisht të tregojnë se cili do të jetë vendimi i tyre për parashtesën e emrit të Maqedonisë dhe këtë t’ia sqarojnë qytetarëve.

Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë, Nikos Kotzias në një deklaratë për Euronews ka thënë se Athina po e përgatitë terrenin që grekët të pranojnë emrin e përbërë, por se nga ana tjetër, nuk ekziston një përgatitje e tillë edhe nga fqinji verior.

“Qeveria greke mori përgjegjësinë që publikisht ta thotë se dëshiron ndryshimin e emrit dhe se emri i ri, do të jetë për përdorim të gjithanshëm. Ne gjithashtu dolën qartë se thamë se në këtë emër do të përdoret edhe termi ‘Maqedoni’. Në Davos arritëm marrëveshje për një gjë: se do të ketë marrëveshje e cila me propozim të dy kryeministrave, për palën tonë do të jem unë përgjegjës. Por, duket sikur disa në Shkup, në funksione më të ulëta se kryeministri, sërish menduan dhe këto mendime, zoti (Matthew) Nimetz i vlerësoi si të rëndësishme. Duhet ta përkujtoj se ajo për çka u pajtuan dy kryeministrat vlen për të gjithë”, ka deklaruar Kotzias, duke theksuar se megjithatë pala greke do të preferonte që emri i ri të përmbante ndonjë mbiemër me nuanca sllave.

“Ne e kemi bërë punën tonë dhe presim që Shkupi të dalë dhe të thotë publikisht emrin e përbërë, apo mbiemrin para emrit dhe këtë ta shpjegojnë para popullit. Ne po e përgatisim opinionin dhe siç e shihni ka vështirësi. Nuk shoh se pala tjetër po bën një përgatitje të tilla dhe kjo po më shqetëson”, ka thënë ministri Kotzias, deklaratën e të cilët e kanë transmetuar gjerësisht mediat në Maqedoni.

Nga Qeveria e Maqedonisë i janë përgjigjur thirrjes të shefit të diplomacisë greke, duke theksuar se opinion është i njoftuar me procesin dhe se zgjidhja është e mundur, nëse dy palët respektojnë dinjitetin e njëra-tjetrës.

“Opinioni është plotësisht i informuar, zgjidhje është e mundshëm dhe për këtë qëllim po zhvillohet procesi negociatave. Në takimin dypalësh mes dy kryeministrave, Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras në Forumin Ekonomik në Davos, për herë të parë pas dy dekadave, u zhbllokua procesi për një zgjidhje dinjitoze të çështjeve të hapura mes Greqisë dhe Maqedonisë, si dy vende fqinje evropiane. Nevojitet vullnet i mirë dhe kompromis mes të dy palëve që të arrihet deri tek zgjidhja, e cila do të respektojë dinjitetin dhe identitetin e qytetarëve të dy shteteve”, thuhet në komunikatën e Qeverisë së Maqedonisë.

Si emra të mundshëm - që besohet se janë në tryezën e bisedimeve mes dy vendeve- janë: Maqedonia Veriore, Maqedonia e Epërme, Maqedonia e Re, Republika e Maqedonisë (Shkupi) dhe Maqedonia e Vardarit. Por, përveç emrit, pala greke kërkon që zgjidhja të përfshijë edhe identitetin dhe gjuhës që do t’i përshtateshin ndonjërit nga emrat, që mund të pranohet nga dy palët si zgjidhje përfundimtare e kontestit, që po zgjatë më shumë se dy dekada.