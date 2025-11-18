Ndërlidhjet

Wesley Clark, gjeneral i pensionuar amerikan, në Hagë.
Lajme

Drejtpërdrejt Clark e vazhdon dëshminë në mbrojtje të Thaçit në Hagë

• Wesley Clark, gjeneral i pensionuar amerikan, e vazhdon dëshminë e tij në mbrojtje të Hashim Thaçit në Hagë.

• Në ditën e parë të dëshmisë, ai tha se Thaçi s’e udhëhiqte UÇK-në dhe se ajo s’kishte zinxhir komandues.

• Clark e udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe në vitin 1999.

• Gjyqi ndaj Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit po shkon drejt përfundimit.

• Që të gjithë i mohojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së viteve 1998–1999.

Postim i ri
09:37

Çfarë tha Clark në ditën e parë të dëshmisë?

Në ditën e parë të dëshmisë së tij në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, Clark, tha se nuk besonte se Thaçi ishte udhëheqës ushtarak i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Clark, i cili e udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe në vitin 1999, tha se nuk besonte që Thaçi komandonte personat që kryen akte të dhunës pas çlirimit të Kosovës.

Ndërsa i pyetur nëse ka qenë e mundur që UÇK-ja të ketë pasur zinxhir komandues funksional me hierarki të plotë e NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të mos e kenë ditur, Clark tha shkurtimisht: “Jo”.

Ai tha se nuk e di nëse Thaçi ka luftuar dhe nuk ishte në dijeni për Shtabin e Përgjithshëm të UÇK-së.

Clark është dëshmitari i fundit i thirrur nga mbrojtja e Thaçit dhe ai pritet ta mbarojë dëshminë të mërkurën.

Clark: UÇK-ja s'kishte zinxhir komandues
Clark: UÇK-ja s'kishte zinxhir komandues

09:31

Përshëndetje të dashur lexues,

Radio Evropa e Lirë do ta mbulojë drejtpërdrejt dëshminë e gjeneralit të pensionuar amerikan, Wesley Clark, në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe të tjerëve, në Gjykatën Speciale të Kosovës në Hagë.

Kjo është dita e dytë e dëshmisë së Clarkut.

Për të qenë të informuar në kohë reale për dëshminë e tij, na ndiqni!

