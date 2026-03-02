Dëme të konsiderueshme në bazat ushtarake të Iranit pas sulmeve ajrore
- Reuters dhe
- Planet Labs
Fotografitë e publikuara më 1 mars, tregojnë dëme të konsiderueshme në bazat e raketave, radarët dhe objektet për avionë në Iran, pas një vale sulmesh ajrore të koordinuara nga SHBA-ja dhe Izraeli. Disa fotografi tregojnë edhe kompleksin në Teheran të liderit suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, i cili u vra në një sulm më 28 shkurt. (Përgatitën: Valona Tela dhe Bujar Tërstena)
