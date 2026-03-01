Ali Khamenei, udhëheqësi autoritar suprem i Iranit, vritet në moshën 86-vjeçare
Ajatollah Ali Khamenei e drejtoi Iranin për dekada. Mbështetësit e tij e shihnin si një udhëheqës të devotshëm dhe të mençur, kritikët e tij si një autoritar të pakompromis që e zhyti Republikën Islamike drejt izolimit të thellë ndërkombëtar. Vitet e tij të fundit si udhëheqës suprem u njollosën nga protesta masive dhe nga një shtypje brutale që la mijëra demonstrues të vdekur. (Përgatitën: Ekrem Idrizi, Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
1 mars 2026
