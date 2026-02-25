Trump: Nuk do të lejoj kurrë që Irani të ketë armë bërthamore
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se "nuk do të lejojë kurrë” që Irani të ketë një armë bërthamore, gjatë fjalimit drejtuar kombit, më 24 shkurt. Ai foli pas grumbullimit ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme, duke rritur frikën për një konflikt me Iranin, i cili pretendon se programi i tij bërthamor është për qëllime civile.
Përmbajtja
-
23 shkurt 2026
Sa u kushtoi serbëve autostrada me Malin e Zi?
-
-
-
-
-
20 shkurt 2026
Kosova synon ekonominë e së ardhmes, por ngec në të tashmen