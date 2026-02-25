Ndërlidhjet

Trump: Nuk do të lejoj kurrë që Irani të ketë armë bërthamore

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se "nuk do të lejojë kurrë” që Irani të ketë një armë bërthamore, gjatë fjalimit drejtuar kombit, më 24 shkurt. Ai foli pas grumbullimit ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme, duke rritur frikën për një konflikt me Iranin, i cili pretendon se programi i tij bërthamor është për qëllime civile.

