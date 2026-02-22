Nëntë jetët e ukrainasit që ndihmon të tjerët në vijën e frontit
Yevhen Tkachov, aktivist humanitar në organizatën joqeveritare Proliska, prej vitesh iu ndihmon ukrainasve të evakuohen nga qytezat dhe fshatrat e shkatërruar nga lufta. Ai as nuk mund t’i numërojë rastet kur u ka shpëtuar sulmeve të armikut, mirëpo disa sulme me dronë dhe raketa i ka të ruajtura në kamerën e tij. Pavarësisht rrezikut, Tkachov është kthyer në frontin e luftës, për t’i vazhduar misionet humanitare. (Përgatitën Krenare Cubolli & Ibrahim Berisha)
