Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Ish-eprorët e UÇK-së kërkojnë shfajësim në mbyllje të gjyqit në Speciale

Ish-eprorët e UÇK-së kërkojnë shfajësim në mbyllje të gjyqit në Speciale
Bashkëngjite
Ish-eprorët e UÇK-së kërkojnë shfajësim në mbyllje të gjyqit në Speciale

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:03:29 0:00

Në fjalët përmbyllëse të gjyqit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gjykatën Speciale, në Hagë, ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi – u deklaruan sërish të pafajshëm, duke thënë se akuzat ndaj tyre nuk janë provuar gjatë gjykimit.

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG