Ish-eprorët e UÇK-së kërkojnë shfajësim në mbyllje të gjyqit në Speciale
Në fjalët përmbyllëse të gjyqit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gjykatën Speciale, në Hagë, ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi – u deklaruan sërish të pafajshëm, duke thënë se akuzat ndaj tyre nuk janë provuar gjatë gjykimit.
