Gjyqi për shpërthimin në Ibër-Lepenc: Të akuzuarit mohojnë fajësinë
Në seancën fillestare në Gjykatën Themelore në Prishtinë, tre të akuzuarit për shpërthimin në kanalin e Ibër-Lepencit u deklaruan të pafajshëm për veprat “kërcënim i rendit kushtetues” dhe “kryerje e aktit terrorist”. Sipas Prokurorisë Speciale, shpërthimi i 29 nëntorit 2024 shkaktoi rrezik serioz për qytetarët dhe dëm rreth 400 mijë euro, ndërsa mbrojtja paralajmëron kundërshtim të aktakuzës dhe paraqitje të provave për alibi.
