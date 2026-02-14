Ndërlidhjet

Shkup - Bllacë: Autostrada që ndalet para kufirit me Kosovën

Rruga që të çon nga Shkupi në Bllacë, pikë kufitare me Kosovën, tani e ka nga një korsi në të dyja drejtimet dhe është plot me arnime. Këto 12 kilometra është dashur të jenë autostradë, një premtim i bërë me dekada. Mirëpo, vetëm 2 prej 12 kilometrave janë ndërtuar dhe as ato nuk mund të shfrytëzohen. Madje edhe pjesa tashmë e ndërtuar, duhet të ndryshohet. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)

