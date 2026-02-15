"Nëse vdes": Qeni besnik i mërzitur pranë varrit të protestuesit iranian
Alireza Karami është një prej viktimave që kanë vdekur në Teheran gjatë shtypjes së protestave kundër regjimit. Pamjet e qenit të tij besnik, Arielit, pranë varrit të të ndjerit, kanë marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale. Duke folur për Radion Farda, shërbimin në gjuhën persiane të Radios Evropa e Lirë, një familjar i tij i afërt tha se Karami është qëlluar me armë teksa ka tentuar t’i ndihmonte një gruaje të plagosur. Para vdekjes së tij, 26-vjeçari, riparues karrocerie makinash, e ka lënë një testament prekës për kafshën e tij të dashur. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
Përmbajtja
-
14 shkurt 2026
Shkup - Bllacë: Autostrada që ndalet para kufirit me Kosovën
-
13 shkurt 2026
Si mund ta kthejë Kurti dialogun në fitore për Kosovën...
-
-
12 shkurt 2026
Kosova i bën institucionet e reja
-
-