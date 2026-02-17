“Drejtësi, jo politikë”: Marshi i mijërave njerëzve në mbështetje të ish-eprorëve të UÇK-së
Dhjetëra mijëra njerëz morën pjesë në marshin e organizuar të martën në Prishtinë, në mbështetje të ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) që po gjykohen në Gjykatën Speciale në Hagë. Marshi u mbajt në përvjetorin e 18-të të pavarësisë së Kosovës. Organizatorët përsëritën se thirrjet për drejtësi nuk janë kundër askujt, por për “dinjitetin kolektiv” të popullit të Kosovës.
