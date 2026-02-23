Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Sa u kushtoi serbëve autostrada me Malin e Zi?

Sa u kushtoi serbëve autostrada me Malin e Zi?
Bashkëngjite
Sa u kushtoi serbëve autostrada me Malin e Zi?

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:03:27 0:00

Në disa fshatra në perëndim të Serbisë, të njohura për prodhimet e tyre bujqësore, është ndërtuar autostrada e re me Malin e Zi nga kompania kineze CCCC. Procesi i shpronësimit ka nxitur një valë padish teksa Qeveria e Serbisë synon lidhjen me njërin prej projekteve më të mëdha infrastrukturore kineze në Ballkan. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG