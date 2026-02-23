Sa u kushtoi serbëve autostrada me Malin e Zi?
Në disa fshatra në perëndim të Serbisë, të njohura për prodhimet e tyre bujqësore, është ndërtuar autostrada e re me Malin e Zi nga kompania kineze CCCC. Procesi i shpronësimit ka nxitur një valë padish teksa Qeveria e Serbisë synon lidhjen me njërin prej projekteve më të mëdha infrastrukturore kineze në Ballkan. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
