Incizime të vizitave: Specialja akuzon Thaçin se udhëzoi të tjerët si të ndikonin te dëshmitarët

Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Isni Kilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuçi, të akuzuar nga Dhomat e Specializuara të Kosovës për pengim të drejtësisë, rideklaruan pafajësinë e tyre në seancën e parë për këtë rast, më 27 shkurt. Prokuroria Speciale pretendon se gjatë vizitave në paraburgim, më 2023, në Hagë, ata iu dhanë udhëzime dhe informacione konfidenciale dëshmitarëve për gjyqin për krime lufte, në përpjekje për të ndikuar në dëshmitë e tyre. Avokatët mbrojtës kundërshtuan provat, duke thënë se nuk dëshmojnë kryerjen e veprave penale.

