Disa ministra ia bëjnë ‘bllok’ pagës me rritje

Disa ministra në Qeverinë e Kosovës, kryesisht nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, po refuzojnë vendimin e Qeverisë dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, për rritjen e pagave.

Rrjedhimisht, disa nga këta ministra kanë deklaruar se nuk do ta marrin pagën me rritje. I pari që kishte sfiduar vendimin e kryeministrit Haradinaj, ishte ministri i Financave, Bedri Hamza.

Po ashtu, edhe një ministër tjetër i PDK-së, i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se do ta refuzojë pagën me rritje. Kurse, ministra të tjera nuk kanë dashur të komentojnë për këtë çështje.

Ndërkohë, ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha, në një konferencë për media, kishte deklaruar se janë duke diskutuar me ministrat tjerë se a do ta pranojnë apo ta refuzojnë pagën me rritje.

“Patjetër që këtë jemi duke e diskutuar me ministrat dhe do të marrim një vendim në lidhje me këtë”, kishte thënë Hoxha.

Në anën tjetër, ministrat nga partitë tjera të koalicionit, nuk e shohin problem rritjen e pagave.

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani, nga Nisma Socialdemokrate, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, se e respekton vendimin e Qeverisë së Kosovë dhe se nuk ka diskutuar me asnjë ministër për këtë çështje.

​Në dhjetor të vitit të kaluar, Qeveria e Kosovës, e drejtuar nga Ramush Haradinaj, mori vendim që t’ia rrisë pagat për kabinetin qeveritar. Vendimi ishte pezulluar për disa muaj, pasi Agjencia Kundër Korrupsionit e kishte cilësuar të jashtëligjshëm.

Ndërkaq, partitë opozitare vendimin e Haradinajt për rritjen e pagave e kishin dërguar edhe në Gjykatën Kushtetuese për interpretim.

Por, më 11 qershor Gjykata Kushtetuese, e cila pavarësisht pretendimeve të opozitës, nuk e kishte cilësuar atë si jokushtetuese.

Andaj, tani, nga 1 korriku, janë plotësuar parakushtet që të zbatohet vendimi për rritjen e pagave.

Megjithatë, Lëvizja Vetëvendosje vazhdon të besojë se ishte "skandal dhe abuzim me paratë e taksapaguesve" vendimi i Gjykatës Kushtetuese për lejimin e rritjes së pagave për kabinetin qeveritar.

Të premten, kjo Lëvizje ka dorëzuar kallëzim penal ndaj kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, dhe 17 zyrtarëve të lartë, të përfshirë në procesin e marrjes së vendimit për rritjen e pagave.

Deputetja Albulena Haxhiu, pas dorëzimit të kallëzimit penal, ka thënë se vendimi për rritje të pagave paraqet konflikt interesi dhe ka kërkuar nga Prokuroria që të hetojë mënyrën se si ka ndodhur rritja e pagave.

“Unë i bëj thirrje Prokurorisë që hetojë se si ka ardhur Gjykata Kushtetuese deri te ky vendim. Ne kemi dyshime se ka pasur një kurdisje, që është marrë ky vendim skandaloz. Kemi parasysh që kanë kaluar më shumë se katër muaj derisa Gjykata Kushtetuese ka nxjerrë vendim, e që është paprecedent për një çështje kaq të thjeshtë të marrë katër muaj. Gjatë kësaj kohe, ne kemi pasur informacione se ka pasur presione mbi gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese”, ka thënë Haxhiu.

(Video nga arkivi: Qytetarët i kishin dhuruar kryeministrit Haradinaj këmisha e kravata, pasi ai vendosi që ta rrisë pagën e tij)

Me gjithë kundërshtimet nga opozita, por edhe një pjesë e shoqërisë civile, sipas ekspertëve ligjorë, mënyra e vetme për ta rregulluar çështjen e pagave mbetet miratimi i Ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë.

Ndryshe, sipas vendimit të Qeverisë, paga e kryeministrit nga 1,500 euro sa ka qenë, do të bëhet 2,950 euro, kurse e zëvendëskryeministrave nga 1,300 euro, arrin në 2,500 euro.

Paga e një ministri ka qenë rreth 1,200 euro, ndërkaq, sipas këtij vendimi, do të jetë 2,000 euro. Kurse, mbi 70 zëvendësministra, të emëruar në Qeverinë Haradinaj, do të pranojnë pagë mujore nga 1,150 euro.

Pavarësisht, asaj se kush e refuzon apo pranon pagën me rritje, Ministria e Financave njofton se të premten ka bërë ekzekutimin e pagave për muajin qershor, madje kabineti qeveritar pagën e merr me rritje në mënyrë retroaktive nga 20 dhjetori i vitit të kaluar.