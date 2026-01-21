Ndërlidhjet

Presidenti amerikan, Donald Trump, më 20 janar pak para nisjes drejt Zvicrës.
Lajme

Drejtpërdrejt Trump arrin në Zvicër për Forumin e Davosit

  • Presidenti amerikan, Donald Trump, merr pjesë në Forumin Ekonomik të Davosit në Zvicër më 21 janar.
  • Fjalimi i udhëheqësit amerikan në Davos mbahet në kohën e tensioneve me udhëheqësit evropianë lidhur me Grenlandën.
  • SHBA-ja thotë se dëshiron ta ketë kontrollin mbi territorin autonom të Danimarkës, për arsye të sigurisë kombëtare.
Postim i ri
13:12

Fotografitë e para të Trumpit në Davos

12:59

Përshëndetje të nderuar lexues,

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka arritur në Zvicër ku do t’i adresohet Forumit Ekonomik të Davosit, në një kohë të tensioneve me udhëheqësit evropianë për shkak të synimit të Uashingtonit për të marrë kontrollin e Grenlandës.

Trump udhëtoi më herët gjatë ditës drejt Zvicrës, pasi paraprakisht aeroplani presidencial u kthye pak pas nisjes, për shkak të problemeve. Më pas, Trump dhe ekipi i tij ndërruan aeroplanë dhe u nisën rreth dy orë e gjysmë më vonë drejt Zvicrës.

Aeroplani ateroi në Cyrih në mesditë dhe udhëheqësi amerikan tani niset drejt Davosit.

Ne do të përcjellim në kohë reale zhvillimet në Davos, ku janë mbledhur shumica e udhëheqësve evropianë.

Qëndroni me ne!

