Beteja për Pokrovskun: Dronët rusë mësyjnë rrugët ukrainase të furnizimit

Teksa luftimet përreth Pokrovskut po vazhdojnë, forcat ushtarake ruse po sulmojnë logjistikën ukrainase me dronë, me qëllim të shkatërrimit të rrugëve të furnizimit. Një ekip i projektit televiziv të Radios Evropa e Lirë, Current Time, ishte dëshmitar i rrëzimit të një droni, dhe vizitoi një qendër ukrainase të kontrollit të dronëve, ndërsa trupat po raportojnë për tentime infiltrimi, që deri më tani nuk kanë rezultuar me më shumë kontroll të tokës ukrainase. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)

