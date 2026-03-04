Emergjenca e re e QKUK-së: Strukturë betoni pa pacientë

Objekti që ishte planifikuar të shërbente si Klinikë e re e Emergjencës e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka përfunduar në krejt diçka tjetër.
Ai nisi të ndërtohej një dekadë më parë, por me vite shfrytëzohet për parkim veturash, deponi mbeturinash e çka jo tjetër. Aty, madje, duket se ka edhe njerëz që strehohen përkohësisht.
Ndërkohë, Emergjenca aktuale është e mbingarkuar me pacientë në shumicën e kohës, çka ka shtyrë autoritetet kompetente të bëjnë thirrje që rastet jourgjente të kërkojnë trajtim në qendra të mjekësisë familjare apo në spitalet rajonale.