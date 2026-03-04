Ndërlidhjet

Emergjenca e re e QKUK-së: Strukturë betoni pa pacientë

Objekti që ishte planifikuar të shërbente si Klinikë e re e Emergjencës e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) ka përfunduar në krejt diçka tjetër.

Ai nisi të ndërtohej një dekadë më parë, por me vite shfrytëzohet për parkim veturash, deponi mbeturinash e çka jo tjetër. Aty, madje, duket se ka edhe njerëz që strehohen përkohësisht.

Ndërkohë, Emergjenca aktuale është e mbingarkuar me pacientë në shumicën e kohës, çka ka shtyrë autoritetet kompetente të bëjnë thirrje që rastet jourgjente të kërkojnë trajtim në qendra të mjekësisë familjare apo në spitalet rajonale.

Punimet për ndërtimin e objektit të ri të Emergjencës së QKUK-së kanë nisur më 2016 dhe planifikohej të përfundonin brenda tre vjetësh. Por, duket se asgjë nuk ka shkuar sipas planit.
Struktura prej betoni u ndërtua brenda kompleksit të QKUK-së.
Atëbotë, Ministria e Shëndetësisë pati thënë se objekti do t’i kishte pesë kate, sipërfaqe prej 17.500 metrave katrorë, shërbime të integruara emergjente, dhoma të mjaftueshme të intervenimeve dhe triazhimit – vlerësimit se çfarë urgjente mjekësore ka pacienti - mbi 200 shtretër dhe pajisje të reja, me qëllim të ofrimit të shërbimeve më cilësore shëndetësore.
Objekti e kishte koston fillestare 8 milionë euro dhe synonte lehtësimin e ngarkesës në repartin aktual të Emergjencës. Me gjysmën e parave ka përfunduar vetëm ndërtimi i vrazhdë edhe nuk është marrë askush me të ndër vite.
Bujar Tërstena

Bujar Tërstena është kameraman dhe montazhier i Radios Evropa e Lirë në Prishtinë.

Krenare Cubolli

Krenare Cubolli është gazetare e Radios Evropa e Lirë në Pragë.

