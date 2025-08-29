Radio Evropa e Lirë shpërblehet me çmimet kryesore për agro-gazetari

Caritas-i zviceran në Kosovë e ka shpërblyer me dy çmime të para Shërbimin e Kosovës të Radios Evropa e Lirë (REL), gjatë një ceremonie për ndarjen e çmimeve për agro-gazetari, të premten në Prishtinë.
Gazetarja Nadije Ahmeti, kameramani Ibrahim Berisha dhe ish-bursistja e REL-it, Erza Elezaj, u bënë gazetarët e parë që fitojnë çmime për materiale gazetareske për bujqësi nga kjo organizatë joqeveritare.
Ahmeti e fitoi çmimin për shkrimin më të mirë, ndërsa Elezaj dhe Berisha e fituan çmimin për videon më të mirë.
Ahmeti u shpërblye për shkrimin e saj, “Perimet vendore shkojnë jashtë, tregu mbushet me import”, i publikuar më 9 gusht.
Ajo solli rrëfimin e bujkut Erbril Mazreku, 32-vjeçar nga komuna e Mamushës, në rajonin e Prizrenit, i cili ka të mbjellë rreth 2.5 hektarë tokë me domate në serrë, për t’i eksportuar jashtë vendit.
Berisha dhe Elezaj u vlerësuan për videon e tyre nga 27 korriku, “Në 4 ari tokë, Shqipja rindërton jetën e saj”.
Në të, Shqipe Gashi, një grua 51-vjeçare nga Kishnica e Prishtinës, rrëfen për rindërtimin e jetës së vet nga dhembja – përmes punimit të tokës.
Çmimet u ndanë në kuadër të nismës “Agro Media Partnership” të programit Fuqizimi i Ekonomive Rurale në Bujqësi (EREA), i cili zbatohet nga Caritas-i zviceran në Kosovë dhe financohet nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC).
Organizatat thanë se synimi i çmimeve ishte nxitja e raportimit për bujqësi, rritja e ndërgjegjësimit publik për rëndësinë e fermerëve dhe të bujqësisë në Kosovë dhe për rolin e gazetarisë në promovimin e një diskursi të tillë.