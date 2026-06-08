Irani ndal sulmet ndaj Izraelit teksa Trump bën orvatje për bisedime
Irani tha më 8 qershor se i ka ndërprerë sulmet ndaj Izraelit, pasi lëshoi raketa balistike në drejtim të tij në hakmarrje për sulmet izraelite në Liban. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, pohoi se një marrëveshje për paqe me Teheranin është “shumë afër”. (Përgatiti: Rrahman Osmani)
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