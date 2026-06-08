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Irani ndal sulmet ndaj Izraelit teksa Trump bën orvatje për bisedime

Irani ndal sulmet ndaj Izraelit teksa Trump bën orvatje për bisedime Irani ndal sulmet ndaj Izraelit teksa Trump bën orvatje për bisedime
Bashkëngjite
Irani ndal sulmet ndaj Izraelit teksa Trump bën orvatje për bisedime

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Irani tha më 8 qershor se i ka ndërprerë sulmet ndaj Izraelit, pasi lëshoi raketa balistike në drejtim të tij në hakmarrje për sulmet izraelite në Liban. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, pohoi se një marrëveshje për paqe me Teheranin është “shumë afër”. (Përgatiti: Rrahman Osmani)

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