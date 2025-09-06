Izraeli u kërkon palestinezëve të largohen nga Qyteti i Gazës

Ushtria izraelite u ka bërë thirrje palestinezëve të largohen nga Qyteti i Gazës – zona më e madhe urbane në Gazë – meqë ushtria është duke operuar në qytet.
Forcat ushtarake izraelite janë duke kryer ofensivë në paralagje të qytetit që disa javë, pas vendimit të marrë nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, për kapjen e asaj zone.
Netanyahu beson se Qyteti i Gazës është selia e Hamasit – grupit palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi tjera – dhe pushtimi i tij është hap i domosdoshëm për t’i mposhtur militantët.
Lufta është nxitur nga sulmet e Hamasit në tokën izraelite në tetor të vitit 2023, që kanë rezultuar me vrasjen e rreth 1.200 njerëzve, kryesisht civilë.
Prej rreth 240 pengjeve të kapura në sulm, 49 po mbahen ende në Gazë, përfshirë 27 që ushtria izraelite beson se kanë vdekur.
Sulmet hakmarrëse izraelite kanë vrarë mbi 62.000 njerëz në Gazë, shumica prej tyre civilë, sipas të dhënave të autoriteteve shëndetësore palestineze, të cilat Kombet e Bashkuara i konsiderojnë kredibile.
Ofensiva izraelite rrezikon zhvendosjen e qindra mijëra palestinezëve, të cilën strehohen aty pas gati dy vjetësh luftime. Para luftës, rreth një milion njerëz, pothuajse gjysma e popullsisë së Gazës, ka jetuar në Qytetin e Gazës.
Ushtria izraelite ka thënë se banorët duhet të largohen në drejtim të Han Junisit, në jug të Gazës, dhe se ata që ikin do të mund të furnizohen me ushqim, ilaçe dhe do të kenë strehim.
Të enjten, ushtria ka thënë se kontrollon pothuajse gjysmën e qytetit, dhe pothuajse 75 për qind të të gjithë Gazës.
Sipas zyrtarëve izraelitë, Netanyahu, i përkrahur nga aleatë të koalicionit të krahut të djathtë, ka dhënë urdhër për kapjen e Qytetit të Gazës, pavarësisht se udhëheqësia ushtarake izraelite ka qenë kundër.
Megjithatë, ushtria i ka thirrur dhjetëra mijëra rezervistë për ta mbështetur operacionin.
Këtë vendim e kanë kritikuar edhe disa aleatë të ngushtë ndërkombëtarë të Izraelit, duke thënë se fushata ushtarake tashmë e ka shkatërruar plotësisht Gazën.
Situata humanitare është përkeqësuar rëndë në Gazë, ndërsa organizatat ndërkombëtare kanë thënë se palestinezët po përballen me zi të bukës.
Thirrjet sa shkojnë e shtohen edhe brenda Izraelit, pasi familjet e pengjeve që mbahen nga Hamasi kërkojnë marrëveshje diplomatike për dhënie fund të luftës, që parasheh lirimin e pengjeve të mbetura.
Zyrtarët ushtarakë izraelitë, në anën tjetër, kanë thënë se i kanë vrarë figurat kryesore të Hamasit dhe mijëra luftëtarë, duke e zvogëluar grupin militant në forcë guerile.
Hamasi është ofruar për lirim të disa pengjeve në një armëpushim të përkohshëm, duke prezantuar kushte të ngjashme me ato që janë diskutuar në korrik, në negociatat e ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara dhe shtetet arabe. Bisedimet kanë përfunduar pa ndonjë rezultat.
Hamasi e ka udhëhequr Gazën për gati dy dekada, mirëpo sot kontrollon vetëm disa pjesë të enklavës. Ai zotohet për lirim të të gjitha pengjeve nëse Izraeli i jep fund luftës dhe i tërheq të gjitha forcat prej Gazës.
Pjesa më e madhe e pengjeve janë liruar përmes negociatave të ndërmjetësuara nga SHBA-ja dhe vende tjera.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka thënë të premten se operacionet ushtarake në Gazë do të intensifikohen derisa Hamasi t’i pranojë kushtet e Izraelit për përfundim të luftës: lirim të pengjeve dhe çarmatim.
“Përndryshe, grupi do të shkatërrohet”, ka thënë mes tjerash ai.