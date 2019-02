Pushteti në kërkim të kandidatit konsensual, opozita në fushatë

Partitë e koalicionit qeveritar vazhdojnë konsultimet për gjetjen e një kandidati të përbashkët për presidenti shteti për zgjedhjet që do të mbahen më 21 prill.

Pas takimit me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, njëherësh kryetar i Lidhjes Social Demokrate (LSDM), ka thënë se nga e martja do të takojë edhe drejtuesit e partive tjera, Menduh Thaçin, kryetar i Partisë Demokratike Shqiptare (PDSH), Afrim Gashin e Alternativës (parti e re e dalë nga Lëvizja Besa), por edhe ato të opozitës shqiptare, Bilall Kasamin e Lëvizjes Besa dhe Zijadin Selën të Aleancës për Shqiptarët.

Këto dy të fundit nuk e kanë përjashtuar mundësinë që të dalin me një kandidat shqiptar, por kryeministri Zaev synon edhe mbështetjen e tyre në përpjekjen e tij për të siguruar një mbështetje sa më të gjerë për kandidatin e pushtetit. Zaev ka thënë se përveç takimeve me drejtues të partive po zhvillohen edhe anketa për të parë se cili nga kandidatët e mundshëm qëndron më së miri.

“Analizat dhe anketat të cilat i bëjmë gjatë tërë kësaj periudhe, jemi marrë vesh që t’i shqyrtojmë bashkërisht pasi ato na ndihmojnë në gjetjen e kandidatit pas të cilit do të qëndrojnë të gjithë, si maqedonasit, shqiptarët dhe bashkësitë tjera etnike. Mendoj se kemi shanse që të çojmë përpara aspiratat tona për një kandidat të përbashkët. Besoj se kjo i duhet vendit tonë për të dëshmuar përkushtimin tonë për forcimin e demokracisë dhe të shtetit në përgjithësi pasi jeni në periudhën kur presin edhe çeljen e negociatave për anëtarësimin në BE, si dhe përfundimin e procesit të ratifikimit të protokollit për anëtarësimi në NATO nga parlamentet e shteteve anëtare të Aleancës”, ka deklaruar kryeministri Zaev.

Për rëndësinë e daljes së partive në pushtet me një kandidat të përbashkët apo konsensual, ka folur edhe kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti duke theksuar se kjo para se gjithash do të ishte në dobi të shtetit.

“E rëndësishme është që të respektohet vullneti i shumicës së qytetarëve të vendit, por edhe porosia e cila do të jepet të jetë edhe në dobi të shtetit, si dhe të partitë politike që përfaqësojnë”, ka deklaruar kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti pas takimit të një dite më parë me kryeministrin, Zoran Zaev, por pa saktësuar nëse në këtë takim është folur për emra konkret.

BDI-ja më parë kishte përmendur emrat e disa personaliteteve maqedonase dhe shqiptare, por që menjëherë ishin hedhur poshtë nga LSDM-ja ndërsa më pas Ahmeti kishte thënë se partia e tij mund të dilte e vetme në zgjedhje, pasi nuk do të pranonte një kandidat që del nga kongreset e LSDM-së.

E deri sa partitë tjerë janë në kërkim të kandidatit për të parin e shtetit, opozita nga ana tjetër veç më ka nisur fushatën me kandidaten e saj që ka zgjedhur në konventën e së shtunës në Strugë.

Profesoresha Gorgana Siljanovska, do të garojë për postin e presidentes nga radhët e VMRO-DPMNE-së. Ajo tashmë ka realizuar takimet e para me qytetarë, por nuk kanë munguar as akuzat mes saj dhe pushtetit, i cili nuk e sheh të denjë për të përfaqësuar të gjithë qytetarët meqë është e ndikuar nga politikat e ish-kryeministrit të arratisur, Nikolla Gruevski.

Fushata zgjedhore për presidencialet zgjat 20 ditë, dhe nëse asnjëherë nga kandidatët nuk fiton mbi 50 për qind të votave, atëherë votohet pas dy javësh, apo më 5 maj për dy kandidatët me numrin më të madh të votave në rrethin e parë. Zgjedhjet do të jenë vlefshme nëse në votime dalin 40 për qind e trupit të përgjithshëm votues.