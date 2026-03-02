Dhjetëra të vrarë nga sulmet izraelite në Liban
Sulmet izraelite në Bejrut dhe në Libanin jugor lanë të vrarë 31 persona dhe të plagosur 149 të tjerë, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e Libanit.
Izraeli njoftoi mëngjesin e së hënës se ushtria e tij ka goditur objektiva të lëvizjes Hezbollah në Liban, pasi ky grup militant - i mbështetur nga Irani - mori përgjegjësinë për një sulm me raketa dhe dronë në veri të Izraelit.
Detajet mbeten të pakta, por dëshmitarët raportuan se dëgjuan shpërthime në periferitë jugore të Bejrutit - bastion i Hezbollahut.
"Masa paraprake" në bazën RAF në Qipro
Administrata e Zonave të Bazave Sovrane në Qipro tha se ka plane për "shpërndarjen e përkohshme të personelit jothelbësor", të vendosur në bazën britanike RAF Akrotiri.
Baza ajrore RAF Akrotiri u godit nga një sulm i dyshuar me dron, sipas Ministrisë britanike të Mbrojtjes.
Shpërndarja e personelit është një "masë paraprake", thuhet në deklaratë.
"Ndërsa e kuptojmë që njerëzit mund të jenë të shqetësuar, ne nuk besojmë se kjo është e nevojshme. Shpërndarja e përkohshme vlen vetëm për Stacionin RAF Akrotiri", thekson deklarata.
Sipas saj, objektet e tjera në Episkopi, Dhekelia dhe Ayios Nikolaos do të funksionojnë "si zakonisht".
Kuvajti ndalon disa dronë iranianë
Dy ditë pas nisjes së konfliktit të Izraelit dhe SHBA-së me Iranin, sulmet hakmarrëse të Republikës Islamike ndaj vendeve fqinje që strehojnë baza ushtarake amerikane, vazhdojnë.
Të hënën në mëngjes, Kuvajti njoftoi se ka rrëzuar disa dronë sulmues iranianë.
Agjencia zyrtare e lajmeve e Kuvajtit, duke cituar Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes Civile, raportoi se shumica e dronëve u kapën pranë lagjeve Ramatjah dhe Salva.
Raporte për të lënduar nga këto sulme nuk ka.
SHBA-ja dhe aleatët arabë dënojnë ashpër sulmet iraniane
Me një deklaratë të përbashkët, Shtetet e Bashkuara, Bahrejni, Jordania, Kuvajti, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dënuan fuqishëm “sulmet e papërgjegjshme me raketa dhe dronë të Iranit ndaj territoreve sovrane në rajon”.
“Këto sulme pa bazë shënjestruan territore sovrane, rrezikuan popullsinë civile dhe dëmtuan infrastrukturën civile”, thuhet në deklaratë.
Më herët, edhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit, i udhëhequr nga Arabia Saudite, dënoi Teheranin për sulmet ndaj shteteve anëtare dhe theksoi “të drejtën për të reaguar” ndaj këtyre veprimeve.
Ky këshill përfshin: Arabinë Saudite, Katarin, Omanin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrejnin dhe Kuvajtin.
Deklarata e përbashkët e Uashingtonit dhe aleatëve të tij arabë thekson se veprimet e Iranit “paraqesin një përshkallëzim të rrezikshëm, që shkel sovranitetin e shteteve të shumta dhe kërcënon stabilitetin rajonal. Shënjestrimi i civilëve dhe vendeve që nuk janë të përfshira në konflikte, është sjellje e papërgjegjshme dhe destabilizuese”.