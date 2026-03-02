Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Doha, Katar
Doha, Katar
Aktuale

Drejtpërdrejt Aleatët e SHBA-së në Gjirin Persik goditen rëndë nga sulmet iraniane

  • Izraeli dhe Hezbollahu shkëmbyen zjarr, ndërsa konflikti me Iranin zgjerohet. Sulme raportohen edhe në Bahrejn, Emirate të Bashkuara Arabe, Katar e Jordani.
  • Izraeli paralajmëroi intensifikim të sulmeve ndaj Iranit, ndërsa presidenti amerikan, Donald Trump, tha se operacioni ushtarak i SHBA-së mund të zgjasë për javë të tëra.
  • Sulmet e përbashkëta të Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit nisën më 28 shkurt, me synimin për të ndalur programin bërthamor iranian. Në kundërpërgjigje, Irani goditi objektiva në vendet aleate të SHBA-së në rajon.
Postim i ri
08:03

Dhjetëra të vrarë nga sulmet izraelite në Liban

Sulmet izraelite në Bejrut dhe në Libanin jugor lanë të vrarë 31 persona dhe të plagosur 149 të tjerë, njoftoi Ministria e Shëndetësisë e Libanit.

Izraeli njoftoi mëngjesin e së hënës se ushtria e tij ka goditur objektiva të lëvizjes Hezbollah në Liban, pasi ky grup militant - i mbështetur nga Irani - mori përgjegjësinë për një sulm me raketa dhe dronë në veri të Izraelit.

Detajet mbeten të pakta, por dëshmitarët raportuan se dëgjuan shpërthime në periferitë jugore të Bejrutit - bastion i Hezbollahut.

Bejrut, 2 mars 2026.
Bejrut, 2 mars 2026.

07:58

"Masa paraprake" në bazën RAF në Qipro

Administrata e Zonave të Bazave Sovrane në Qipro tha se ka plane për "shpërndarjen e përkohshme të personelit jothelbësor", të vendosur në bazën britanike RAF Akrotiri.

Baza ajrore RAF Akrotiri u godit nga një sulm i dyshuar me dron, sipas Ministrisë britanike të Mbrojtjes.

Shpërndarja e personelit është një "masë paraprake", thuhet në deklaratë.

"Ndërsa e kuptojmë që njerëzit mund të jenë të shqetësuar, ne nuk besojmë se kjo është e nevojshme. Shpërndarja e përkohshme vlen vetëm për Stacionin RAF Akrotiri", thekson deklarata.

Sipas saj, objektet e tjera në Episkopi, Dhekelia dhe Ayios Nikolaos do të funksionojnë "si zakonisht".

Baza RAF Akrotiri në Qipro.
Baza RAF Akrotiri në Qipro.


07:49

Kuvajti ndalon disa dronë iranianë

Dy ditë pas nisjes së konfliktit të Izraelit dhe SHBA-së me Iranin, sulmet hakmarrëse të Republikës Islamike ndaj vendeve fqinje që strehojnë baza ushtarake amerikane, vazhdojnë.

Të hënën në mëngjes, Kuvajti njoftoi se ka rrëzuar disa dronë sulmues iranianë.

Agjencia zyrtare e lajmeve e Kuvajtit, duke cituar Drejtorinë e Përgjithshme të Mbrojtjes Civile, raportoi se shumica e dronëve u kapën pranë lagjeve Ramatjah dhe Salva.

Raporte për të lënduar nga këto sulme nuk ka.

Kuvajt
Kuvajt

07:28

SHBA-ja dhe aleatët arabë dënojnë ashpër sulmet iraniane

Me një deklaratë të përbashkët, Shtetet e Bashkuara, Bahrejni, Jordania, Kuvajti, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dënuan fuqishëm “sulmet e papërgjegjshme me raketa dhe dronë të Iranit ndaj territoreve sovrane në rajon”.

“Këto sulme pa bazë shënjestruan territore sovrane, rrezikuan popullsinë civile dhe dëmtuan infrastrukturën civile”, thuhet në deklaratë.

Më herët, edhe Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit, i udhëhequr nga Arabia Saudite, dënoi Teheranin për sulmet ndaj shteteve anëtare dhe theksoi “të drejtën për të reaguar” ndaj këtyre veprimeve.

Ky këshill përfshin: Arabinë Saudite, Katarin, Omanin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrejnin dhe Kuvajtin.

Dubai, Emirate të Bashkuara Arabe
Dubai, Emirate të Bashkuara Arabe

Deklarata e përbashkët e Uashingtonit dhe aleatëve të tij arabë thekson se veprimet e Iranit “paraqesin një përshkallëzim të rrezikshëm, që shkel sovranitetin e shteteve të shumta dhe kërcënon stabilitetin rajonal. Shënjestrimi i civilëve dhe vendeve që nuk janë të përfshira në konflikte, është sjellje e papërgjegjshme dhe destabilizuese”.


Shfaq më shumë

XS
SM
MD
LG