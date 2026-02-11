Haxhiu në garë pas dështimit të vitit të kaluar?
Albulena Haxhiu, e cila po përflitet si kandidate e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetare të Kuvendit të Kosovës, kishte qenë në garë edhe pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të vitit të kaluar.
Megjithatë, ajo nuk arriti të sigurojë 61 votat e nevojshme, pavarësisht dhjetëra tentimeve.
Për këtë arsye, Lëvizja Vetëvendosje propozoi emra të tjerë, duke çuar në zgjedhjen e Dimal Bashës si kryeparlamentar.
Mandati i tij, megjithatë, zgjati pak, pasi Kuvendi u shpërnda, për shkak të pamundësisë për të formuar Qeverinë e re, dhe u shpallën zgjedhjet e reja.
Haxhiu pritet të jetë kandidate për kryetare të Kuvendit
Albulena Haxhiu, nga Lëvizja Vetëvendosje, pritet të kandidojë për kryetare të Kuvendit të Kosovës. Emri i saj ka qarkulluar në disa media, ndërsa u përmend edhe nga kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Nenad Rashiq.
“Sa di unë, Haxhiu do të jetë kandidate për kryetare të Kuvendit”, u tha ai gazetarëve para fillimit të seancës konstituive.
Rashiq, po ashtu, paralajmëroi se mund të jetë sërish ministër për Komunitete dhe Kthim.
Nis hyrja e deputetëve në sallë
Edhe pse ishte parashikuar të niste në orën 17:00, seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës nuk ka filluar ende.
Aktualisht, deputetët e zgjedhur po hyjnë në sallë.
PDK kërkon rezolutë për Gjykatën Speciale në seancën konstituive
Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, bëri të ditur se PDK-ja do të propozojë një rezolutë për procesin në Gjykatën Speciale, në seancën e parë të punës së Kuvendit të Kosovës.
Në një konferencë për media, Çitaku dhe bashkëpartiaku i saj, Përparim Gruda, prezantuan rezolutën, e cila, sipas tyre, është hartuar nga ekspertë të pavarur.
Deklarata u dha pak para seancës konstituive dhe gjatë ditës kur në Hagë u zhvillua fjalimi i mbrojtjes së ish-presidentit Hashim Thaçi, i akuzuar për krime lufte.
Gruda tha se rezoluta kërkon që procesi në Hagë të “të kthehet në binarë të standardeve evropiane për gjykim të drejtë dhe të paanshëm” dhe propozoi që Avokati i Popullit të luajë rol në këtë çështje.