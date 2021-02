KQZ:8.30 për qind e qytetarëve votuan deri në orën 11:00

Përshëndetje lexues të dashur,

Po e nisim tani mbulimin e një dite të gjatë në Kosovë.

Përmes këtij blogu do të mund të informoheni në kohë reale lidhur me procesin zgjedhor.

Do të jemi me ju deri në shpalljen e rezultateve preliminare dhe do të ndajmë me ju materiale nga qendra të ndryshme të Kosovës.

I gjithë ekipi i Radios Evropa e Lirë është i angazhuar për këtë ditë.

Na ndiqni këtu, ose në llogaritë tona në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram apo YouTube.