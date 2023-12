Kovaçevski: Forcat pro-ruse penguan nisjen e bisedimeve me BE-në

Forcat pro-ruse dhe anti-evropiane penguan procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, deklaroi të enjten në Bruksel, kryeministri Dimitar Kovaçevski, duke folur për konkluzionet e samitit të Bashkimit Evropian (BE). Samiti i përbashkët i liderëve, BE-Ballkani Perëndimor i zhvilloi punimet më 13 dhjetor në Bruksel.



Kovaçevski tha se nga ky samit nuk ka asgjë të re lidhur me Maqedoninë e Veriut, për shkak të mosmiratimit të ndryshimeve kushtetuese, për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, si popull shtetformues bazuar në atë që njihet si “propozimi francez” për zgjidhjen e kontesteve të saj me Bullgarinë.



Bashkimi Evropian përsëriti angazhimin e tij për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor bazuar te reformat e besueshme nga partnerët, te kushtëzimet e drejta dhe të rrepta dhe te parimi i meritës së secilit.

Për ngecjen e radhës në procesin e integrimit evropian, kryeministri maqedonas fajësoi opozitën, duke e quajtur “pro-ruse dhe anti-evropiane”.



“Mund të vinim në Bruksel edhe si fitimtarë dhe zëshëm të themi se ne vazhdojmë me hapjen e kapitujve që kanë të bëjnë me bisedimet me BE-në dhe kështu të vazhdonim rrugën e integrimit evropian. Por, u vërtetua se pengesa e vetme që kjo të mos arrihet është koalicioni pro-rus, anti-BE dhe anti-NATO, që udhëhiqet nga VMRO DPMNE-ja dhe partia e ‘E Majta’. Qytetarët tanë kishin mundësinë të binden se këta politikanë ua kanë hequr atyre mundësinë që sa më shpejt t’i bashkohen familjes progresive evropiane”, u shpreh Kovaçevski para mediave maqedonase në Bruksel.



Por, Kovaçevski tha se Brukseli ka konfirmuar angazhimin e tij për perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut dhe se në momentin që do të miratohen ndryshimet kushtetuese, do të mbahet mbledhja e parë ndërqeveritare, që nënkupton edhe nisjen e bisedimeve për anëtarësim.



“Në Bruksel për shtetin tonë kishte debate pozitive dhe nga liderët evropianë morëm mbështetje për rrugën tonë drejt BE-së. Kjo shumë qartë është theksuar edhe në konkluzionet e BE-së ku thuhet se me Maqedoninë e Veriut menjëherë pasi të përmbushet kushti për ndryshimet kushtetuese, do të mbahet mbledhja e dytë ndërqeveritare për fillimin e bisedimeve”, tha Kovaçevski.



Ai theksoi se alternativa e vetme për Maqedoninë e Veriut mbetet BE-ja dhe se nga kjo rrugë nuk do të ketë heqje dorë.

Ndërkohë, VMRO DPMNE-ja hodhi poshtë akuzat e Kovaçevskit duke e akuzuar qeverinë e tij për përfshirje në “krim të organizuar dhe korrupsion”.



Nga kjo parti thonë se ngecjet kryesore në integrimin evropian kanë të bëjnë me “politizimin dhe kriminalizimin e institucioneve”.



“Akuzat e tilla janë vetëm arsye për të fshehur dështimin e Maqedonisë sa i përket luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe për këtë fajtore janë Lidhja Social Demokrate (LSDM) dhe Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI). Kjo qeveri është lidere në krim, thelbi i të gjitha problemeve. Niveli i lartë i krimit dhe korrupsionit ekziston në krye të pushtetit, por ekziston edhe në të gjitha segmentet e tjera të shoqërisë. Praktikisht, nuk ka asnjë sektor në shtet në të cilin nuk ka korrupsion”, tha Marija Miteva, zëdhënëse e VMRO DPMNE-së.



Nga kjo parti thanë se nuk është kundër përfshirjes së bullgarëve në Kushtetutë, por kërkon garanci nga BE-ja se nuk do të ketë kushte të reja.



Opozita maqedonase beson se pala bullgare gjatë gjithë procesit të bisedimeve me BE-në do të dalë me kërkesa që kanë të bëjnë edhe me mohimin e identitetit dhe të gjuhës maqedonase.



Maqedonia e Veriut, më 19 korrik 2023 hapi zyrtarisht negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian (BE), por ato më tepër ishin politike pasi bisedimet për kapitujt kushtëzohen nga miratimi i ndryshimeve kushtetuese.



Statusin e shtetit kandidat për anëtarësim në BE, Maqedonia e Veriut e ka marrë në vitin 2006, por procesi i anëtarësimit është penguar nga kontestet e pazgjidhura me Greqinë dhe Bullgarinë.