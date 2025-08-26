Ndërlidhjet

Dimal Basha, kryetar i Kuvendit të Kosovës.
Aktuale

Drejtpërdrejt Nis konstituimi i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha merr postin e kryeparlamentarit

• Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, është zgjedhur kryetar i Kuvendit të Kosovës të martën.

• Zgjedhja e Bashës kryeparlamentar i hap rrugën konstituimit të Kuvendit dhe formimit të Qeverisë së re, pas një ngërçi të gjatë politik, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit.

• Basha i mori 73 vota për, 30 kundër, ndërsa tre deputetë abstenuan.

Postim i ri
11:56

Kuvendi në pauzë njëorëshe, para vazhdimit me emërimin e nënkryetarëve

Basha, pasi u zgjodh dhe u ul në ulësen e kryetarit, thirri pauzë prej një ore, para se deputetët të kthehen sërish në sallë për të votuar për emërimin e nënkryetarëve të Kuvendit.

Ata do të votojnë për t’i zgjedhur pesë nënkryetarë.

Tre nënkryetarët u takojnë tri partive më të mëdha shqiptare në Kuvend, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Dy kryetarët e tjerë u takojnë, një pakicës serbe dhe një pakicave të tjera në Kuvend.

Seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.

11:48

Basha u zgjodh me 73 vota

Dimal Basha i Lëvizjes Vetëvendosje u zgjodh kryetar i Kuvendit me 73 vota për, 30 kundër dhe tri abstenime.

Ai arriti t’i marrë votat e nevojshme falë votës së një pjesë të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), dhe një pjese të pakicave.

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Lista Serbe votuan kundër.

Për emërimin e kryeparlamentarit nevojiten të paktën 61 vota për.

11:45

Përshëndetje të nderuar lexues,

Po e nisim mbulimin e drejtpërdrejtë të vazhdimit të seancës konstitutive të përbërjes së re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit.

Kuvendi është buzë konstituimit më në fund, pas shumë përpjekjeve.

Deputetët votuan për ta zgjedhur Dimal Bashën e Lëvizjes Vetëvendosje në postin e kryeparlamentarit.

Kjo i hap rrugën emërimit të pesë nënkryetarëve dhe përmbylljes së konstituimit të Kuvendit.

Qëndroni me ne!

