Kuvendi në pauzë njëorëshe, para vazhdimit me emërimin e nënkryetarëve
Basha, pasi u zgjodh dhe u ul në ulësen e kryetarit, thirri pauzë prej një ore, para se deputetët të kthehen sërish në sallë për të votuar për emërimin e nënkryetarëve të Kuvendit.
Ata do të votojnë për t’i zgjedhur pesë nënkryetarë.
Tre nënkryetarët u takojnë tri partive më të mëdha shqiptare në Kuvend, në këtë rast Lëvizjes Vetëvendosje, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dy kryetarët e tjerë u takojnë, një pakicës serbe dhe një pakicave të tjera në Kuvend.
Seanca konstituive përfundon me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.
Basha u zgjodh me 73 vota
Dimal Basha i Lëvizjes Vetëvendosje u zgjodh kryetar i Kuvendit me 73 vota për, 30 kundër dhe tri abstenime.
Ai arriti t’i marrë votat e nevojshme falë votës së një pjesë të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), dhe një pjese të pakicave.
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Lista Serbe votuan kundër.
Për emërimin e kryeparlamentarit nevojiten të paktën 61 vota për.
Përshëndetje të nderuar lexues,
Po e nisim mbulimin e drejtpërdrejtë të vazhdimit të seancës konstitutive të përbërjes së re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit.
Kuvendi është buzë konstituimit më në fund, pas shumë përpjekjeve.
Deputetët votuan për ta zgjedhur Dimal Bashën e Lëvizjes Vetëvendosje në postin e kryeparlamentarit.
Kjo i hap rrugën emërimit të pesë nënkryetarëve dhe përmbylljes së konstituimit të Kuvendit.
Qëndroni me ne!