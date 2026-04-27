Kadrijaj dhe Haxhiu përplasen për çështjen e “diskutimit për presidentin”
Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadrijaja, tha se Lëvizja Vetëvendosje ka shpikur një praktikë të re parlamentare, duke vendosur në pikë të rendit të ditës, diskutimin për presidentin. Ndërkaq, kryetarja e Kuvendit tha se është pikërisht Kuvendi ku duhet të diskutohen këto çështje.
“Jo kryetare, nuk diskutohet në Parlament për presidentin. Në Parlament sillen emra të cilët ju i keni dakorduar dhe aty votohet. Por, që të diskutohet, e keni shpikur ju. Është praktikë e re”, i tha ajo kryeparlamentares Albulena Haxhiu.
Haxhiu iu kundërpërgjigj duke thënë se shpreson që deri në seancë të ketë edhe emra për president.
“Lejoni deputetëve të ushtrojnë mandatin e tyre. Dëshirojnë që të flasin për presidentin", tha Haxhiu, duke theksuar se është e rëndësishme “që të jeni të pranishëm në seancën e orës 17:00. Deri atëherë, duke shpresuar që kemi emra, kandidatë konsensualë për president”, tha ajo.
Seanca e re për presidentin
Në ueb-faqen e Kuvendit të Kosovës u paralajmërua seanca e re për presidentin, që do të nisë në orën 17:00.
“Diskutim lidhur me zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës”, është pika e vetme e rendit të ditës të seancës së jashtëzakonshme.
Ky formulim dallon nga njoftimi për seancën e 5 marsit për presidentin – që u ndërpre për shkak të mungesës së kuorumit – ku ishte shkruar “zgjedhja e presidentit” si pikë e vetme të rendit të ditës.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen sot në orën 17:00 për çështjen e presidentit të ri.
Ata kanë vetëm edhe një ditë afat për të zgjedhur pasardhësin e Vjosa Osmanit, në të kundërtën vendi do të shkojë në zgjedhje, që duhet të mbahen brenda 45 ditësh.
