LDK dhe AAK nënshkruajnë marrëveshjen e koalicionit

Lidhja Demokratike e Kosovës ka finalizuar marrëveshjen e koalicionit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës për formimin e qeverisë së re.

Marrëveshja është nënshkruar gjatë një takimi të zhvilluar mes kryetarit të LDK-së, Isa Mustafa dhe liderit të AAK-së Ramush Haradinaj, ku ishte i pranishëm edhe kandidati për kryeministër, Avdullah Hoti.

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj tha se partia e tij do t’i ketë katër ministri si dhe një post të zëvendëskryeministrit të parë.

Sipas marrëveshjes, zëvendëskryeministër i parë do të jetë Besnik Tahiri. Kurse ministritë që do të udhëhiqen nga AAK janë: Ministria e Punëve të Jashtme me ministren e propozuar Meliza Haradinaj-Stublla, Ministria e Drejtësisë me ministrin e propozuar Selim Selimi, Ministria e Zhvillimit Ekonomik me në krye Blerim Kuqin dhe Ministria e Arsimit me ministrin e propozuar, Ramë Dika.

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj tha se pritet që tash LDK të finalizojë edhe marrëveshjet me partitë tjera para se të nisin procedurat në kuvend për formimin e qeverisë. Por, sipas tij, shumë shpejt do të lëvizet drejt vendimit dhe votimit në kuvend për qeverinë e drejtuar nga LDK-ja.

Përkundër paralajmërimeve nga partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje se formimin e kësaj qeverie do ta dërgojë për aktgjykim në Gjykatën Kushtetuese, LDK po e vazhdon procesin e negociatave me subjektet politike dhe sapo të përfundojë të gjitha marrëveshjet pret që presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi t’i japë edhe zyrtarisht mandatin kandidatit të saj për kryeministër Avdullah Hoti, që të kërkojë votimin në kuvend të qeverisë së re.

Gjatë ditës, LDK pritet të nënshkruajë marrëveshje edhe me Nismën Socialdemokrate, Listën Serbe, Aleancën Kosova e Re dhe partitë nga radhët e komuniteteve joserbe.

Qeveria zgjidhet përmes votimit në kuvend, me të paktën 61 vota për.

Pjesë e qeverisë së ardhshme, nëse ajo do të formohet, nuk pritet të jenë Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka 30 deputetë dhe Partia Demokratike e Kosovës që ka 24 deputetë.

Lëvizja Vetëvendosje, në fakt, është duke pritur që formimin e kësaj qeverie ta kontestojë përmes ngritjes së lëndës në Gjykatën Kushtetuese, sapo që presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi të publikojë dekretin me të cilin i jep mandatin LDK-së të formojë qeverinë e re, duke anashkaluar partinë fituese të zgjedhjeve, përkatësisht Lëvizjen Vetëvendosje.

Përpos Gjykatës Kushtetuese, në lidhje me raportin dhe rolin e presidentit në procesin e formimit të qeverisë, Zyra e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, paralajmëron se do t’i drejtohet edhe Komisionit të Venecias.

Qeveria aktuale në detyrë e kryeministrit Albin Kurti është rrëzuar me mocion mosbesimi në kuvend më 25 mars, ende pa i mbushur dy muaj të funksionimit të saj. Që atëherë, presidenti i Kosovës i ka nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re.

Më 22 prill, presidenti Thaçi ka konstatuar se Lëvizja Vetëvendosje, si fituese e zgjedhjeve, përkundër pesë thirrjeve të tij, nuk e ka shfrytëzuar mundësinë kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që këtë të drejtë ia ka kaluar LDK-së.