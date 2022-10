Java me REL-in

Pronat që Manastiri i Deçanit po i kërkon me ngulm që nga përfundimi i luftës; fëmijët e lindur nga dhuna seksuale gjatë luftës që janë të harruar nga shteti; dhjetëra kamera të sigurisë që nuk dihet se kush i ka vendosur në hapësirat publike në Ranillug dhe Partesh; autoritetet shprehen të gatshme për investime në Vallaç, nënstacionin elektrik që gjendet në veri të Kosovës; Prishtina bëhet gati edhe për një dimër me ajër të ndotur; rrëfimi i Besa Çejku Buçinca për punën si gazetare gjatë regjimit serbe dhe a po bëhet gati Bjellorusia të sulmojë Ukrainën.

Që nga përfundimi i luftës, Kosova nuk ka menaxhuar nënstacionin në Vallaç, që gjendet rreth 8 kilometra larg Mitrovicës së Veriut, komunë e banuar me shumicë serbe.

Por, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë (KOSTT) tha se është i gatshëm të investojë në këtë nënstacion elektrik.

Jeton Mehmeti, kryesues i Bordit të Drejtorëve të KOSTT-it, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosovës i sigurohet qasje në këtë nënstacion në bazë të Udhërrëfyesit për zbatimin e Marrëveshjes për Energjinë midis Kosovës dhe Serbisë.

“Gjendja nuk është edhe aq e mirë, mendoj se në momentin që do të kemi qasje, do kemi investime të cilat do të rrisin kapacitetet e këtij nënstacioni, që sigurisht do sigurojë furnizim më të mirë dhe kualitativ për qytetarët e asaj pjese, duke përfshirë edhe komunat në veri, por edhe pjesën tjetër të Kosovës”, tha Mehmeti.