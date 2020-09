Punëtorët hezitojnë kthimin në punë, arsyetohen me kujdesin e fëmijëve

Të mërkurën të gjithë punonjësit e sektorit publik dhe privat, të liruar nga obligimet për shkak të pandemisë së koronavirusit, duhet të kthehen në vendet e tyre të punës. Nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk kanë ndonjë shifër të saktë se për sa punonjës bëhet fjalë, meqë janë të shpërndarë në ndërmarrje e institucione të ndryshme publike si dhe në sektorin privat.

Për rreth gjashtë muaj, në punë nuk ka shkuar njëri nga prindërit që kanë fëmijë deri në moshën dhjetëvjeçare, gratë shtatzëna, atyre që u ka përfunduar pushimi i lindjes si dhe të sëmurët kronikë.

Vendimin për kthimin e tyre në punë qeveria e miratoi disa ditë pas vendimit për hapjen e kopshteve më 9 shtator, edhe pse Komisioni për Sëmundje Infektive kishte rekomanduar vazhdimin e pushimit për këto kategori deri më 31 dhjetor.

Ministria e Punës dhe e Politikës Sociale, ka bërë të ditur se fëmijët duhet të përkujdesen në kopshte, ku nga 19 mijë vende të parapara, janë regjistruar rreth 14 mijë fëmijë, ndërsa nga Ministria e Arsimit vendimin e kanë arsyetuar me atë së fëmijët nga klasa e parë deri në të tretën mësimin do ta ndjekin me prani fizike në shkolla.

Por, prindërit këto vendime i kanë kundërshtuar me rrezikun nga sëmundja COVID-19 (që e shkakton koronavirusi), afatin e shkurtër për regjistrimin e fëmijëve në kopshte, mungesën e vendeve të lira, e arsye tjera.

“Qeveria deri tani nuk ka ndryshuar vendimin, andaj edhe jemi të detyruar të dalim në protesta. Ne mbetemi pas kërkesave tona që nënave që janë në pushim të lindjes t’i vazhdohet pushimi deri në fund të vitit ashtu siç ka rekomanduar Komisioni i Sëmundjeve Infektive. Gjendja është alarmante dhe me shumë paqartësi. Kërkojmë përgjigje se kush do ta paguajë nënën nëse fëmija infektohet me koronavirus dhe ajo do të detyrohet të shkojë në izolim? Si mund të thonë se ka vend nëpër çerdhe kur nënat janë në listën e pritjes, në kushte normale nuk ka vend, e lëre më tani. Kemi informata se shumë nëna janë detyruar të japin dorëheqje nga vendet e punës pasi nuk ka se kush kujdeset për fëmijët e tyre”, thotë Dijana Petrova një nga nënat që protestuan para qeverisë.

Prindërit reagojnë edhe për mësimin online të fëmijëve mbi moshën dhjetëvjeçare, të cilët siç thonë nuk do të mund të kyçen pa ndihmën e prindërve.

“Unë mendoj se ky vendim është në kundërshtim me vetë Ligjin e mbrojtje për nga COVID-19. Fëmijët deri në moshën dhjetëvjeçare nuk mund të jenë në gjendje ta ndjekim mësimin online, pa prezencën e njërit prej prindërve”, thotë Arlinda Shllaku, nënë e dy fëmijëve.

Lidhur me gjendjen e krijuar ka reaguar edhe opozita maqedonase duke akuzuar qeverinë për siç thonë presione psikologjike mbi prindërit.

“Mungesa e koordinimit ka bërë që prindërit e fëmijëve të moshës parashkollore dhe atyre deri në moshën 10 vjeç, në vend se të marrin ndihmë, të përballen me kaos. Në qeveri po merren vendime kontradiktore. Kemi moskoordinim mes ministrive që e bën situatën kaotike”, ka deklaruar Eli Panova nga partia opozitare, VMRO-DPMNE.