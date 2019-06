Stoltenberg: Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO, me rëndësi edhe për rajonin

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, po qëndron për vizitë në Maqedoninë e Veriut në krye të Këshillit Veri-Atlantik, në mbështetje të procesit të integrimit të vendit në NATO.

Kreu i Aleancës fillimisht është pritur nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev i cili kryeson Komitetin për integrim në Aleancën e Veriut, që njëherësh shënon edhe mbledhjen e parë të Këshillit Veri-Atlantik me Komitetin për integrim, që kur Maqedonia e Veriut ka nënshkruar protokollin për anëtarësim në Aleancë.

Para fillimit të mbledhjes së përbashkët, Stoltenberg deklaroi se anëtarësimi i vendit në NATO është me rëndësi për vendin, por edhe për rajonin dhe tërë Aleancën. Ai tha se përfitimet e afrimit të vendit në NATO tashmë po ndjehen me rritjen e investimeve të jashtme.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, do të takohet edhe me presidentin e shtetit, Stevo Pendarovski, ku siç bëhet e ditur do të riafirmohet përkushtimi i Aleancës për rrumbullaksimin e procesit të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO.

Para së të arrij në Shkup, Stoltenberg, në një intervistë për agjencinë shtetërore të lajmeve MIA, ka theksuar edhe nevojën e përmbushjes së të gjitha kritereve që dalin si detyrim për vendet që do të jenë pjesë e Aleancës.

“Pres që të bisedojmë për integrimin e Maqedonisë së Veriut në NATO dhe punën që keni bërë në zbatimin e reformave kryesore si sundimin e së drejtës, sigurinë, sektorët e zbulimit dhe mbrojtjes. Me rendësi është që të vazhdoni me procesin e reformave, ndërsa ne do vazhdojnë të ju mbështesim në këtë rrugë”, ka deklaruar kreu i NATO-së, Jens Stoltenberg.

Në këto takime me drejtuesit e lartë shtetërorë veç tjerash diskutohet edhe për procesin e ratifikimit të marrëveshjes për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. Nga 29 shtete anëtare të Aleancës, deri më tani protokollin për anëtarësimin e kanë nënshkruar 13 shtete. Nga Qeveria kanë thënë se presin që ky dokument të nënshkruhet brenda një viti nga të gjitha shtetet, që përfundimisht Maqedonia e Veriut të bëhet anëtarja e 30-të e Aleancës.

Anëtarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO për shumë vite ishte bllokuar nga Greqia për shkak të moszgjidhjes së kontestit të emrit.