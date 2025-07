Ministrat e BE-së e diskutojnë marrëveshjen me Izraelin për t’i rritur ndihmat për Gazën

Bashkimi Evropian po kërkon përditësime nga Izraeli për zbatimin e një marrëveshjeje të re për të dërguar ndihma humanitare në Rripin e Gazës, tha të martën shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas.

Ministrat e Jashtëm të 27 vendeve anëtare të BE-së takohen sot në Bruksel, pas një marrëveshjeje të re për ndihmat në Gazë, e cila është arritur kryesisht nga Kallas dhe ministri i jashtëm izraelit, Gideon Saar.

Saar u takua me liderët e BE-së të hënën, pasi javën e kaluar u pajtua të lejojë hyrjen e ushqimit dhe karburantit të domosdoshëm në enklavën bregdetare me 2.3 milionë banorë.

“Ne kemi arritur një mirëkuptim të përbashkët me Izraelin për të përmirësuar vërtet gjendjen në terren, por nuk ka të bëjë me dokumentin, por me zbatimin e tij”, tha Kallas para takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme.

“Përderisa gjendja nuk është përmirësuar vërtet, atëherë nuk kemi bërë mjaftueshëm”, shtoi ajo, duke bërë thirrje për armëpushim.

Hollësitë e marrëveshjes mbeten ende të paqarta, por zyrtarët e BE-së kanë hedhur poshtë çdo bashkëpunim me Fondin Humanitar të Gazës të mbështetur nga Izraeli për shkak të shqetësimeve etike dhe të sigurisë.

Hapja e më shumë pikave kufitare dhe lejimi i më shumë kamionëve me ndihma për të hyrë në Gazë është prioritet, por zyrtarët thonë se përfundimisht duan të krijojnë një pikë vëzhgimi në pikën kufitare Kerem Shalom.

Shtete evropiane si Irlanda, Holanda dhe Spanja po bëjnë gjithnjë e më shumë thirrje për rishikim të marrëdhënieve të BE-së me Izraelin pas luftës në Gazë.

Një raport i Komisionit Evropian gjeti “tregues” se veprimet e Izraelit në Gazë po shkelin detyrimet për të drejtat e njeriut të përfshira në marrëveshjen që rregullon marrëdhëniet me BE-në, por blloku është i ndarë për mënyrën se si të veprojë në këtë rast.

Presioni publik për sjelljen e Izraelit në Gazë e bëri të mundur këtë marrëveshje të re humanitare edhe pa armëpushim, tha ministri i Jashtëm holandez, Caspar Veldkamp.

“Ajo forcë e 27 shteteve anëtare të BE-së është ajo që dua ta ruaj tani”, tha ai.

Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares Bueno, tha se hollësitë e marrëveshjes po diskutohen ende dhe se BE-ja do t’i vëzhgojë rezultatet për të parë nëse Izraeli po e zbaton marrëveshjen.

“Nuk e dimë nëse do të dimë si funksionon”, tha ai. “Është shumë e qartë që kjo marrëveshje nuk është fundi. Ne duhet ta ndalim luftën”.

Lufta në Gazë nisi pasi Hamasi – grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SHBA dhe BE – e sulmoi Izraelin më 7 tetor 2023, duke vrarë rreth 1.200 njerëz dhe duke marrë peng 251 të tjerë.

Shumica e pengjeve janë liruar gjatë armëpushimeve të mëparshme.

Prej atëherë, lufta e Izraelit në Gazë ka vrarë më shumë se 58.000 palestinezë, mbi gjysma e tyre gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë.

BE-ja ka parë hyrjen e disa kamionëve me ndihma në Gazë, por “jo mjaftueshëm”, tha Hajda Lahbib, komisionarja e BE-së për ndihmën humanitare dhe menaxhimin e krizave.

“Situata është ende shumë e rrezikshme, shumë e dhunshme, me bombardime që vazhdojnë në terren, kështu që partnerët tanë humanitarë nuk mund të veprojnë. Ky është realiteti, kemi nevojë për një armëpushim”, tha ajo.