MPJ pret nga Prokuroria ngritjen e aktakuzave pas shqyrtimit të dosjeve

Prokuroria Speciale e Kosovës është treguar e përmbajtur nga komentet dhe dhënien e informatave shtesë në lidhje me dosjet të cilat i ka pranuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, të cilat janë prezantuar si dëshmi për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të viteve 1998-99.

Zyra për media në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, nuk ka dhënë ndonjë informacion lidhur me këto dokumente, duke ia lënë këtë çështje në përgjegjësinë e prokurorit i cili po merret me atë dokumentacion.

Bahri Hyseni, kryesues i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë, se si Këshill është në dijeni se Ministria e Punëve të Jashtme ka dorëzuar disa dokumente në Prokurorinë përkatëse, por siç tha ai, nuk mund të kërkohen informacione shtesë në këtë fazë.



"Është dorëzuar një dosje, por nuk kemi asnjë informacion tjetër se çka përmban dosja, sepse nuk është në autoritetin tonë. Nuk do të thotë se nuk do të marrim informacion sepse ne kërkojmë raporte të rregullta dhe kur kërkojmë raporte të rregullta ato janë në nivel administrativ. Pra, të na japin njohuri për të gjitha raportet që kanë arritur t'i trajtojnë”, tha Hyseni.

Prokuroria Speciale, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, ka pranuar dhe po shqyrton më shumë se 10 mijë dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë, gjatë luftës së fundit të viteve 1998-99.

Zyrtarët e kësaj ministrie thanë për Radion Evropa e Lirë se presin që pas shqyrtimit të dokumenteve të ngriten edhe aktakuzat e para.

Jetlir Zyberaj, këshilltar i ministrit të Jashtëm në detyrë, Behgjet Pacolli, tha se Prokuroria ka pranuar dhe po i shqyrton dokumentet e dorëzuara.

"Prokuroria këtë rast e ka marrë shumë seriozisht dhe është duke e shqyrtuar një nga një secilin faqe që përmban ai dokumentacion", tha Zyberaj.

Ministri në detyrë, Behgjet Pacolli në fund të viti 2019 personalisht dorëzoi në Prokurorinë Speciale dosjen e dokumenteve.

Ai pati deklaruar se dokumentet janë siguruar nga burime të ndryshme përmes mënyrave ligjore për të siguruar mbështetje për prokurorët e Kosovës.

Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë për Radion Evropa e Lirë se fondi është shumë kurioz të di se çka përmban dosja e Ministrisë së Jashtme të Kosovës, e cila është dorëzuar në Prokurori.

"Sigurisht se gjithmonë janë të mirëpritura informacionet apo provat dhe që ato të dorëzohen në Prokurorinë e shtetit dhe mendoj se Prokuroria do të duhej t'i shohë dhe analizojë të gjithë ato prova, në mënyrë që të dalë me ndonjë aktakuzë ose në fund të fundit me ndonjë informacion lidhur me atë dokumentacion", tha Blakaj.

Gjatë vitit 2019, Ministria e Drejtësisë kishte proceduar për miratim në Kuvendin e Kosovës plotësim-ndryshimin e Kodit të Procedurës Penale, ku është paraparë edhe dispozita për gjykimin dhe dënimin në mungesë.

Gjykimet në mungesë u kërkuan nga institucionet e Kosovës për faktin se shumë persona nga Serbia, të cilët organet e ndjekjes penale në Kosovë i shohin si përgjegjës për krime lufte gjatë periudhës 1998-99, nuk jetojnë në Kosovë, por në Serbi.

Sjellja e tyre para drejtësisë në Kosovë konsiderohet gati e pamundshme, pasi që Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, andaj rrjedhimisht edhe nuk mund të ketë një marrëveshje ekstradimi.

Në lidhje me krimet e luftës, instanca më e lartë për gjykimin e krimeve të luftës në ish-territorin e Jugosllavisë (që përfshinte Kroacinë, Bonje e Hercegovinën dhe më vonë Kosovën) ka qenë Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte me Seli në Hagë.

Sa i përket Kosovës, trajtimin e rasteve të krimeve të pretenduara të luftës fillimisht e kishte nën kompetencë Misioni i Kombeve të Bashkuara – UNMIK, më pastaj Misioni i Bashkimit Evropian – EULEX, kurse pas shpalljes së pavarësisë dhe transferimit të përgjegjësive, një kompetencë të tillë e kanë tashmë edhe gjykatat e Kosovës.