Teksa ndihmat bien nga qielli, palestinezët kalojnë "nëpër ferr" për një thes miell

Ndihmat humanitare u lëshuan nga aeroplanët dhe u dërguan me kamionë në disa pjesë të Gazës, të dielën, si përgjigje ndaj përkeqësimit të krizës me urinë në territorin palestinez. Izraeli tha se do të ndërpresë operacionet ushtarake për 10 orë në ditë në disa zona, dhe se do të hapë korridore të reja ndihmash. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)