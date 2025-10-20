Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

"Do t’ju vras të gjithëve": Një familje kërcënohet në tren pse foli ukrainisht

"Do t’ju vras të gjithëve": Një familje kërcënohet në tren pse foli ukrainisht "Do t’ju vras të gjithëve": Një familje kërcënohet në tren pse foli ukrainisht
Bashkëngjite
"Do t’ju vras të gjithëve": Një familje kërcënohet në tren pse foli ukrainisht

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:01:56 0:00

Në një video që është bërë virale, një burrë që flet rusisht shihet duke e sulmuar verbalisht dhe fizikisht një çift, i cili fliste në gjuhën ukrainase teksa ndodhej në një tren në Zvicër, bashkë me fëmijën e tij. Burri me qasje abuzive, që është identifikuar si Aleksandrs Vabiks nga Letonia, e kërcënoi familjen me vdekje. Incidenti u përshkrua si i “tmerrshëm” nga autoritet ukrainase, ndërsa autoritetet zvicerane e ndaluan Vabiksin. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG