Në vijën e frontit, njësiti ukrainas i dronëve gjahton trupa ruse

Një ekip i projektit të Radios Evropa e Lirë, Current Time, kaloi një ditë me një njësit ukrainas zbulimi në vijën e frontit, në rajonin Dnipropetrovsk, në Ukrainë. Gazetarët shikuan teksa ushtarët lokalizuan një obus rus dhe e sulmuan me dron. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)

