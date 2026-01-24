Si të përgatitesh për Olimpiadë shkencore dhe të kthehesh me medalje?

Ndërlidhjet

Si përgatiten nxënësit nga Kosova për gara ndërkombëtare dhe çfarë roli luajnë mentorimi dhe mbështetja në suksesin e tyre? Në episodin e nëntë të podkastit 5 Pyetje flasim për përvojën e disa nxënësve nga Kosova në Olimpiadën e Shkencave në Shtetet e Bashkuara, të cilët u kthyen me 16 medalje. Të ftuar janë Merita Aliçkaj-Zeli, trajnere, dhe Adri Vila, nxënës, fitues i dy medaljeve të arta.

