Si të përgatitesh për Olimpiadë shkencore dhe të kthehesh me medalje?
Si përgatiten nxënësit nga Kosova për gara ndërkombëtare dhe çfarë roli luajnë mentorimi dhe mbështetja në suksesin e tyre? Në episodin e nëntë të podkastit 5 Pyetje flasim për përvojën e disa nxënësve nga Kosova në Olimpiadën e Shkencave në Shtetet e Bashkuara, të cilët u kthyen me 16 medalje. Të ftuar janë Merita Aliçkaj-Zeli, trajnere, dhe Adri Vila, nxënës, fitues i dy medaljeve të arta.
Përmbajtja
-
24 janar 2026
Çfarë të studiosh në një botë që po ndryshon?
-
17 janar 2026
Rreziku nga mesazhet mashtruese
-
10 janar 2026
Vërshimet në Kosovë: Si të mbrohemi nga përmbytjet?
-
-
27 dhjetor 2025
A mund t’i besojmë inteligjencës artificiale për shëndetin tonë?
-