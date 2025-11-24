Përplasjet politike lënë Prishtinën pa transport publik
Banorët e kryeqytetit të Kosovës, Prishtinë, janë detyruar që të hënën të bëjnë zgjidhje alternative në mungesë të transportit publik. Qeveria në detyrë dhe zyrtarët komunalë vazhdojnë të mos i kursejnë që disa muaj akuzat ndaj njëri-tjetrit për situatën e komplikuar me financat në komunë. Por, një gjë dihet: Komuna e Prishtinës e ka miratuar me vonesë buxhetin për vitin 2025, dhe rrjedhimisht Ministria e Financave e ka hartuar një version të buxhetit për të. Pjesa tjetër është histori…