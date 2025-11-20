Ndërlidhjet

Pokrovsku: Beteja për mbrojtjen e rrugës vitale të furnizimit për ushtrinë ukrainase

Forcat ruse po tentojnë të kurthojnë ushtarët ukrainas brenda Pokrovskut, një qytet kyç në vijën e frontit në lindje të Ukrainës, duke ua ndërprerë rrugët përmes të cilave ata furnizohen dhe armatosen. Korrespondentët e Current Time patën qasje në këtë qendër logjistike ku ushtarët përballen me sulme me dronë dhe artileri, mungesa të mëdha dhe paralajmërojnë se pa rrugën furnizuese, bastioni mund të bjerë. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)

