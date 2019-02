Pritjet për marrëveshje të shpejtë Kosovë – Serbi, përtej realitetit 

Viti 2019 mund të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshjeje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka paralajmëruar presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Ndonëse e ka vlerësuar procesin negociator me Serbinë si mjaft të vështirë, Thaçi ka shprehur bindjen e tij se marrëveshja do të mund të përmbyllet brenda vitit 2019.

Thaçi ka deklaruar se në muajt në vazhdim nëse punohet nga të dyja palët [Kosova dhe Serbia ]do të mund të arrihet një zgjidhje, që sipas tij, do t'i përmbyllte armiqësitë ndërmjet dy vendeve.

“Ne do të punojmë shumë dhe shpresoj që të shohim fleksibilitet dhe kreativitet edhe në Beograd, dhe në javët dhe muajt e ardhshëm të arrijmë një marrëveshje përfundimtare", ka deklaruar Thaçi.

Por, njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë, konsiderojnë se një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë e vështirë e arritshme, dhe se për të, siç thonë ata, duhet të punohet shumë.

Naim Rashiti, drejtor i Grupit Ballkanik për Politika në Kosovë, thotë për Radion Evropa e Lirë se tendenca dhe planet edhe nga aspekti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian janë që të arrihet një marrëveshje sa më parë.

"Mbetet të shihet se sa me të vërtetë do të ndodhë. Askush nuk e di me saktësi. Ka një optimizëm se marrëveshja duhet të bëhet në këtë vit deri në qershor, flitet kështu derisa zonja [ Federica] Mogherini është në zyrë[ në postin e saj si Përfaqësuese e Lartë e BE-së]. Po në të njëjtën kohë nuk po i shohim takimet formale, intensifikim e procesit të dialogut edhe pse konsultat dhe takimet joformale kanë vazhduar. Mbetet të shihet dhe besoj se administrata amerikane do të bëjë edhe më shumë në muajt e ardhshëm për të provuar dhe për të nxjerrë një marrëveshje, por nuk ka siguri e nuk ka garanci se do të ketë marrëveshje", tha Rashiti.

Kurse, profesori, Milazim Krasniqi, shef i Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radion Evropa e Lirë se procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon të jetë i vështirë, andaj edhe nuk pret një rezultat të shpejtë.

"Personalisht mendoj se është një optimizëm pa kurrfarë mbulese dhe është komplet joreal. Konflikti serbo- shqiptar ose Serbi - Kosovë është më shumë se 100-vjeçar, me një mal problemesh brenda, që tash për tre muaj ose për disa muaj nuk mund të evidentohen e lëre më të zgjidhen. Unë jam i bindur se ky është një presion i qarqeve ndërkombëtare të cilat kanë agjendën e vet dhe kanë projeksione e veta, por të cilat absolutisht nuk kanë të bëjnë me realitetin që ekziston në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë", tha Krasniqi.

Krasniqi thotë se duhet të ketë edhe një minimum të qartësisë politike në institucionet e Kosovës. Konfuzioni aktual në skenën politike ku ekzistojnë tri qëndrime të ndryshme në lidhje me opsionet për marrëveshje eventuale me Serbinë, sipas tij, prodhojnë konfuzion, letargji dhe rrezik.

"Në këtë rast optimizmi i presidentit është i pa mbulesë. Po të shikohet në realitetin e fakteve, nëse ai di gjëra që ne nuk i dimë ajo është tjetër punë, por presidenti është i zgjedhur për t'i treguar popullit edhe gjërat, si të them, që populli nuk i di. Ai prandaj e përfaqëson popullin. Në këtë rast nuk do të duhej të luhej rebusi, por do të duhej të kishte qartësi deri në fund se çka nënkupton kjo. Presidenti disa herë ka folur për korrigjim të kufirit, demarkim e korrigjim të lehtë. Kështu që të gjitha këto krijojnë konfuzion", tha Krasniqi.

Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili në vitin 2011 kishte nisur si dialog për rregullimin e çështjeve teknike, për të vazhduar më pas si dialog politik, nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga palët në dialog e as nga Bashkimi Evropian, si lehtësues i këtij proces, kanë thënë analistët politikë dhe përfaqësuesit e partive politike opozitare.