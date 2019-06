Provimi i maturës përmes kopjimit

Provimi shtetëror i maturës në Kosovë edhe në këtë vit po përcillet me parregullsi të shumta, gjë që ka vënë në dyshim vlerësimin real të njohurive të nxënësve, thonë përfaqësues të nxënësve, prindërve dhe ekspertë të çështjeve të arsimit.

Në provimin shtetëror, pavarësisht masave të rrepta që thuhet se ndërmori Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në bashkëpunim edhe me Policinë e Kosovës, nxënësit arritën të kopjojnë mes vete, të përdorin telefonat e madje testi u shpërnda edhe nëpër rrjete sociale. Në këtë fenomen, besohet se rol kanë edhe vetë administruesit e procesit, pasi që testet nuk i përpilojnë nxënësit, kështu që mbetet gjithnjë pikëpyetje se si po përfundojnë ato në duart e tyre.

Përfaqësuesit e nxënëseve thonë se gjithë kjo po ndodh për shkak të një keqadministrimi të organizimit dhe mbarëvajtjes së provimit të maturës shtetërore.

Agnesa Qerimi, përfaqësuese e Këshillit Rinor Kosovar që kanë bërë monitorimin e testit jashtë objekteve ku janë mbajtur provimet, thotë të kenë intervistuar një numër të konsiderueshëm të nxënësve pas përfundimit të provimit.

Qerimi thotë për Radion Evropa e Lirë se nxënësit e intervistuar janë deklaruar se administratorët që angazhohen për korrektësinë e testit, të cilët kanë për detyrë të mos lejojnë kopjimin si një fenomen shumë i dukshëm në provimin e maturës, nuk e kryejnë rolin e tyre.

“Në shumë raste ata (administratorët) vetë i ndihmojnë nxënësit të kopjojnë më lehtë. Në shumë raste nuk i përcjellin fare nëse brenda klasës zhvillohet zhurmë, e ndonjë herë dalin vetë nga klasat. Madje e kemi edhe fenomenin e bashkëpunimit mes komunave të ndryshme, ku administruesi i një komune me komunën tjetër vendosin që t’i ndajnë pyetjet e testit me njëri-tjetrin dhe me ju ndihmojnë nxënësve të vet. Pra, logjika e testit të maturës është ajo që po na pengon neve që më pas rezultate të vërteta dhe jo rezultate që kamuflohen përmes kopjimit apo një bashkëpunimi të tillë”, thekson Qerimi.

Provimit të maturës shtetërore në këtë vit i janë nënshtruara rreth 30 mijë maturantë në mbarë Kosovën. Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë kishte njoftuar se testi është përcjell me parregullsi të vogla.

Kjo ministri kishte raportuar se vetëm gjatë një ditë për shkak të posedimit dhe përdorimit të telefonave dhe mos përfilljes së rregullave tjera të këtij procesi, janë përjashtuar nga procesi 53 nxënës, të cilët kanë humbur këtë afat të testimit.

Gjithashtu kanë raportuar për një komisioner dhe për dy administrues të tjerë që kanë bërë shkelje të rregullave.

Provimi i maturës nga të gjithë, duke u nisur nga përfaqësuesit e institucioneve, nxënësit mësimdhënësit dhe prindërit, thotë Agnesa Qerimi nuk merret si një test që ishte dashur të tregonte saktësisht se ku qëndrojnë me njohuri nxënësit, por si diçka që duhet të tejkalohet shpjet dhe se të gjithë nxënësit duhet të kyçen nëpër universitete.

“Gatë monitorimit kemi marrë një informatë që në Ferizaj një nxënës që është zënë me telefon duke kopjuar, e kanë larguar nga klasa dhe atij i është ardhur prindi në mbrojte që ka shkaktuar shumë shqetësim në shkollë, duke kërkuar që të kthejë fëmijën në provim. Pra kemi të gjithë hisedarët të cilët nuk po e kuptojnë rëndësinë e testit si diçka ku mund të marrësh rezultate më të pakta dhe të përgatitesh më shumë për vitin tjetër ose si diçka që jo të gjithë duhet të shkojnë në universitet, dikush mund të vendos që të ketë një profesion dhe jo domosdoshëmërisht të shkojë në universitet”, thekson Qerimi.

Ndërkohë, Ymret Reshitaj nga Këshilli i Prindërve, thotë për Radion Evropa e Lirë, se për shkak të parregullsive që ka përcjell testin e maturës ndër vite si i tillë nuk do të duhej të ekzistojë fare.

“Rëndësia e këtij testi është zbehur për arsye se jo vetëm nxënësit që kanë një sukses të dobët, por edhe nxënësit që kanë sukses shembullor tentojnë të gjejnë forma të kopjimit, për shkak të presionit dhe trysnisë dhe frikës që shkakton ky test. Frikën dhe kompleksin që e shkakton testi i maturës janë gabimet dhe pyetjet e papërshtatshme që bën komisioni për këtë provim të maturës. Ne si këshill, që nga viti i kaluar kemi kërkuar se testi të hiqet pasi që ka dështuar të arrijë qëllimin për të cilën ministria ka premtuar”, thekson Reshitaj.

Në anën tjetër, Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, thotë për Radion Evropa e Lirë se mënyrë se si organizohet provimi i maturës nuk është i duhur dhe se duhet të ndërrohet kjo mënyrë.

“MASHT duhet të heq dorë nga organizimi i tillë i provimit të maturës. Është një Ligji për provimin e maturës, por si duket MASHT nuk e ka kuptuar esencën e këtij ligji. Duhet ndryshime të jashtëzakonshme, pasi që në provim të maturës MASHT i fut të gjithë nxënësit, duke përfshirë edhe ata që janë në profile arsimore artizante dhe atë që janë në profile teknike, është një problem i madh e që po krijon probleme për ata që janë në shkolla artizanate. Unë mendoj që është momenti i fundit të shtrojë çështjen dhe të ndërrojë tërë procesin e provimit të maturës”, thekson Hyseni.

Provimit Shtetërorë të Maturës çdo vit i nënshtrohen nxënësit që përfundojnë klasën e 12-të, të arsimit të lartë. Përfundimi me sukses i këtij testi mundëson më pas aplikimin për studime në universitet. Në rastet kur provimi shtetëror nuk kalohet, atyre iu pamundësohet regjistrimi në universitet.

Rezultatet e testit të maturës për këtë vit ende nuk janë publikuar. Derisa në vitin e kaluar, sipas MASHT-it, provimin e testit të maturës e patën kaluar 73.3 për qind nga rreth 28 mijë maturantë sa i janë nënshtruar testit.