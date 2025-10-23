Pse Putin e do me çdo kusht rajonin ukrainas Donbas?
Prej nisjes së luftës në shkallë të gjerë të Rusisë në Ukrainë, Moska është fokusuar në kapjen e gjithë rajonit lindor ukrainas Donbas, i cili përfshin territoret e Donjeckut dhe Luhanskut. Në bisedën më të fundit telefonike, lideri rus, Vladimir Putin, raportohet t’i ketë thënë presidentit amerikan, Donald Trump, se Ukraina duhet të heqë dorë nga disa pjesë të rajonit të Donjeckut, si “kusht për përfundimin e luftës”. Por, pse Putin e kërkon kontrollin e gjithë territorit? (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)
