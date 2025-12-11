Ndërlidhjet

Si po marrin kompanitë kineze punë në Serbi pa tender?

Si po marrin kompanitë kineze punë në Serbi pa tender?

Kompanitë kineze në Serbi janë të angazhuara në shumë projekte të mëdha shtetërore, por këto punë nuk i kanë fituar përmes garës publike. Ato angazhohen në bazë të marrëveshjeve ndërshtetërore mes Serbisë dhe Kinës, ose në bazë të ligjeve të veçanta, që e bëjnë të pazbatueshëm Ligjin për Prokurimin Publik. Komisioni Evropian ka paralajmëruar Serbinë për këtë praktikë në raportin e sivjetmë të zgjerimit, duke theksuar se ajo krijon rrezik për korrupsion.

