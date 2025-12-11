Si po marrin kompanitë kineze punë në Serbi pa tender?
Kompanitë kineze në Serbi janë të angazhuara në shumë projekte të mëdha shtetërore, por këto punë nuk i kanë fituar përmes garës publike. Ato angazhohen në bazë të marrëveshjeve ndërshtetërore mes Serbisë dhe Kinës, ose në bazë të ligjeve të veçanta, që e bëjnë të pazbatueshëm Ligjin për Prokurimin Publik. Komisioni Evropian ka paralajmëruar Serbinë për këtë praktikë në raportin e sivjetmë të zgjerimit, duke theksuar se ajo krijon rrezik për korrupsion.
Përmbajtja
4 dhjetor 2025
