Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Shpjegojmë

Si arriti Kosova buzë kualifikimit në Kupën e Botës 2026

Si arriti Kosova buzë kualifikimit në Kupën e Botës 2026 Si arriti Kosova buzë kualifikimit në Kupën e Botës 2026
Bashkëngjite
Si arriti Kosova buzë kualifikimit në Kupën e Botës 2026

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:03:13 0:00

Kosova është vetëm dy fitore larg një arritjeje historike, kualifikimit në Kupën e Botës 2026, që do të mbahet verën e ardhshme në Kanada, Meksikë dhe SHBA. Pasi shënoi një sukses të madh për të arritur deri në plajof, kombëtarja dardane duhet t’i mposhtë Sllovakinë dhe fituesin e duelit mes Turqisë dhe Rumanisë në fund të marsit për ta bërë ëndrrën realitet.

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG