Si arriti Kosova buzë kualifikimit në Kupën e Botës 2026
Kosova është vetëm dy fitore larg një arritjeje historike, kualifikimit në Kupën e Botës 2026, që do të mbahet verën e ardhshme në Kanada, Meksikë dhe SHBA. Pasi shënoi një sukses të madh për të arritur deri në plajof, kombëtarja dardane duhet t’i mposhtë Sllovakinë dhe fituesin e duelit mes Turqisë dhe Rumanisë në fund të marsit për ta bërë ëndrrën realitet.
Përmbajtja
-
-
22 nëntor 2025
Katër palë zgjedhje brenda vitit: Sa i shkon fatura Kosovës?
-
-
18 nëntor 2025
Psikologu “i fshehur” i Onkologjisë që mund t’ju ndihmojë
-
10 nëntor 2025
Fituesit dhe humbësit: Çka ndryshuan zgjedhjet lokale?
-
6 nëntor 2025
Pse po e braktisin disa shtete Konventën e Stambollit?